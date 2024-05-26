議員提議南科辦跨年 市長：7月決定

台南市議員陳碧玉鑑於南科年輕一族從業人員高達近10萬人，前年產值也高達1兆4千多億元，她以區域平衡為訴求，爭取在南科舉辦1場歲末耶誕晚會及波光節，請市長黃偉哲簽署承諾書，黃偉哲說，這是重大決策，要動用第二預備金需研議，會在7月議會臨時會給答案。

陳碧玉說，2024台灣燈會吸引1520萬人次，創造247億元觀光產值，主燈「龍來台灣」移到南科迎曦湖，主燈搭配迎曦湖波光粼粼湖面及綠草如茵草皮，民眾關切何時開放展出；觀旅局長林國華說，主燈現正定樁中，9月可完成安置作業。

陳碧玉表示，市府迎接耶誕及跨年，每年辦3場大型演唱會活動，南科有近10萬年輕從業人員，為區域平衡發展，應在南科辦1場大型演唱會。她說，南科F及G區占地115公頃，活動場地及停車都很方便。

另年初在新營天鵝湖舉行波節，短短1個月吸引近30萬人次觀賞，網路引發回響討論，她認為以南科迎曦湖環境辦活動，也能創造不同意境及人潮，希望市府研議在迎曦湖辦燈節活動。

新聞處說，去年耶誕跨年系列活動，含2場親子活動及3場大型演唱會，大型演唱會分別是永華市政中心旁2場、新營南瀛綠都心1場。議員建議在南科辦大型演唱會，黃偉哲表示，與其他大型演唱會時間錯開前提下，就區域平衡、經費、交通停車等條件綜合考量，會研議在南科舉辦可能性，下次臨時會前決定。