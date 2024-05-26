新港社轉向高架橋塞成停車場 民代促改善

台南耗費3億元興建的新港社大道轉向高架道路工程，原期待紓解南科交通，但2月通車後，上班車輛塞在高架橋上成為「停車場」，通勤族罵聲連連，議員要求交通局提改善之道。

交通局說，塞車原因是高架僅2車道、平面3車道，匯流危險，採「號誌輪放」方式疏導，致增加路口停等時間，短期爭取300萬元在路口建置感應性號誌系統，7月完成，減少停等紅燈次數，另規畫明年初以調撥車道方式分流，提高路段紓解率，改善路口號誌輪放停等問題，屆時需交通警察及義交協助疏導。

南科台南園區從業人員逾9萬人，上下班尖峰車流量驚人，尤其從永康、安南、東區進入南科車潮，常回堵到國道，市府爭取經費斥資3.3億進行新港社大道與南科聯絡道路口高架轉向改善工程。

陳姓工程師說，該路段位於南科南側入口匯流處，無論走國道8號、台1線或提前轉南科聯絡道，最後都得經此路口，車流量太大，雖然高架道提前分流汽機車，「下來還是塞」，只能繞遠路走其他替代道路。

南科園區超商劉姓員工說，高架路與平面道路交會處紅燈管制時間太長，從早上6點半到9點尖峰期，高架道80秒，平面道路要等100秒，後面車子一直排隊，最後還是塞住，且2種燈號還要仔細看，感覺該路口發生擦撞車禍頻率很高。

議員陳碧玉指出，原期待通車後可紓解南科交通，但通勤族都罵翻，以前塞在平面道路，現在塞在高架橋上。交通局長王銘德說，新港社大道轉向高架道路2月開通，往南科整體尖峰車流壅塞時間縮短，回堵至北外環端情形也獲改善；目前瓶頸主要發生在新港社大道與社內產業道路口，已爭取南科管理局300萬元在路口建置感應性號誌系統，預計7月完成，減少車流在該路口停等紅燈次數。