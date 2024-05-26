嘉義次醫療區重劃 縣市角力

衛福部公告調整醫療區域劃分，重劃涉及醫療資源分配及就醫權益；嘉市、嘉縣水上鄉原都屬「嘉義次醫療區」，縣市府角力，縣府爭取水上人口回歸計入嘉縣，這次水上改為「太保次醫療區」，縣市兩樣情；嘉縣衛生局認為符合現狀發展、就醫公平；市衛生局主張應就就醫方便性及習慣性檢討，增加病床數。

衛福部考量嘉義、太保次醫療區，資源過度集中嘉市及朴子市，病床數達每萬人50床上限，會讓其他鄉鎮無法新建醫院，因此讓水上鄉改納入太保。

因嘉縣醫療區分為太保及阿里山次醫療區，水上與嘉市同屬嘉義次醫療區，太保次醫療區受限人口數，每萬人逾50床限制，無法再增加病床。

嘉市衛生局指出，嘉市醫療服務雲嘉嘉、北台南民眾，病床常1床難求，嘉市病患跨縣市就醫比率52.31%，建議衛福部應就民眾就醫方便性及習慣通盤檢討，增加嘉市病床數，建議將阿里山次醫療區劃入嘉義次醫療區，增加嘉市病床，優化醫療提升就醫可近性。

市衛生局認為，跨縣市就醫比率高排擠市民病床，不應只看人口病床比，未考慮生活圈，將水上改為太保次醫療區，嘉市每萬人口分配病床數比率超過規定，成為醫療資源過剩區，但實情是嘉市醫療服務廣及雲嘉嘉及北台南民眾，病床未過剩。嘉市醫師公會理事長張文祥建議考量嘉市醫療特殊性，增加病床數。

縣衛生局及縣醫師公會理事長徐超群都贊成重劃調整，符合嘉縣老化比例全台最高長照，科園區、產業園區發展需求，增加醫院病床就醫便利，水上回歸嘉縣，沿海醫療可擴增78床，獲得公平合理分配，強化地區級醫院設置意願，落實分級醫療，以免造成一床難求。

對嘉市衛生局提議將阿里山次醫療區劃入嘉義次醫療區，嘉縣衛生局說，阿里山次醫療區不只阿里山鄉，還包括民雄等5鄉鎮，嘉義次醫療區重劃後，衛福部不會追溯減少過去核准嘉義區的病床總數。