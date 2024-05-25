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郭國文扛責、陳金鐘專職 力爭民進黨台南市主委

中央社／ 台南25日電
民進黨立委郭國文。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委郭國文。圖／聯合報系資料照片

民進黨台南市黨部主委明天改選，由立委郭國文、前市議員陳金鐘2人對決。郭國文強調扛起重任、做好備戰，迎接2026市長選舉挑戰；陳金鐘則主打專職，落實分工合作精神。

郭國文、陳金鐘角逐民進黨台南市黨部主委，明天見真章，2人都以當前反國會濫權為前提，以捨我其誰的態度爭取黨員支持。這場市黨部主委改選，也被地方視為可能牽動2026年台南市長改選。

郭國文以擁有經驗和戰鬥力為號召，他指出，524國會上演10萬人湧入立法院周圍抗議國會擴權法案，目前政治環境險惡，作為民代及過去曾任4年黨部主委經驗，有能力加強民進黨社會認同。

郭國文表示，在民眾黨立委黃國昌與國民黨強力配合下，藍白不惜破壞民主程序，尤其台南更是他們最想攻下的民主聖地；因此台南需要有經驗、戰鬥力的黨部主委，強化民進黨社會基礎。公職有責任義務做好黨職，以面對政治變數，兼任立委和黨部主委，就是想為黨擔下重責大任，做好備戰準備，迎接2026挑戰。

陳金鐘則指出，連日國會亂象引發全民關注，正值立法院攻防關鍵時刻，呼籲讓1月剛連任立委的郭國文全心顧好國會，市黨部主委讓專職的人擔任。

陳金鐘說，在「各司其職、分進合擊」精神引領下，民進黨員應走出1人分飾多角的心態，否則將阻礙黨的前進，也無法讓民進黨更壯大。郭國文應全心守護國會，信守對選民的初始承諾。

陳金鐘表示，市黨部主委不是名器而是責任；市黨部主委選舉不是派系動員，而是落實分工合作精神的選擇，將一本專職、跨黨派初衷，全力爭取黨員支持。

民進黨 郭國文

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