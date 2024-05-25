南科通勤族罵翻！斥資3億興建新港社轉向陸橋 塞成停車場
耗費3億元興建的新港社大道轉向工程高架陸橋，原期待可紓解南科交通，但議員指出，今年2月通車後，上班尖峰時間車輛就塞成「停車場」，通勤族罵聲連連；交通局說，塞車原因是高架僅有2車道、平面卻有3車道，採用「號誌輪放」方式疏導，致增加該路口停等時間，已爭取300萬元於該路口建置感應性號誌系統，預計今年7月完成，可減少停等紅燈次數，另着手評估在晨昏峰實施調撥車道措施協助分流，減少塞車。
南科台南園區從業人員超過9萬人，上下班尖峰時間車流量驚人，尤其從永康、安南、東區進入南科的車潮，經常有回堵到國道的情形，南市府爭取經費，斥資3.3億進行新港社大道與南科聯絡道路口高架轉向改善工程，以紓解車流壓力，但民眾說只是「很塞」跟「比較塞」的差別，尤其是匯流處紅燈管制秒數太長，成塞車主因。
從東區通勤的陳姓工程師說，該路段位於南科南側入口匯流處，無論是走國道8號、台1線或提前轉南科聯絡道，最後都得經過這路口，車流量實在太大，雖然高架道提前分流汽機車，「下來還是會塞」，只能繞遠點走其他替代道路。
南科園區超商員工劉小姐說，高架路與平面道路交會處紅燈管制時間太長，從早上6點半到9點這段尖峰期，高架道是80秒，平面道路要等100秒，後面車子一直排隊，最後還是塞住，而且兩種燈號還要仔細看，感覺該路口發生擦撞車禍頻率很高。
市議員陳碧玉指出，原本期待通車後可以紓解南科的交通，但通勤族都罵翻，以前是塞在平面道路，現在塞在高架橋上，斥資3億多元的道路工程，發揮效益有限，要求交通局有改善方案。
交通局長王銘德說，新港社轉向高架道路2月開通，往南科整體尖峰車流壅塞時間已縮短，回堵至北外環端情形也獲得改善；目前瓶頸主要發生在新港社大道與社內產業道路口，主因是高架路段為2車道與平面3車道同時匯入紅橋2車道將有車流交織情形，為確保行車安全故採取「號誌輪放」方式疏導，致增加該路口停等時間。
交通局表示，已爭取南科管理局300萬經費於該路口建置感應性號誌系統，預計今年7月完成，將可減少車流在該路口停等紅燈次數；另規畫明年初以調撥車道方式協助分流，以提高路段紓解率並改善該路口號誌輪放停等問題，但屆時還需交通警察及義交從旁協助紓導。
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