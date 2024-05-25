手作烘培物理治療為家庭照顧者紓壓 嘉市布建6處家庭照顧者服務據點

嘉義市長期照顧管理中心上午在露比夫人烘焙教室，舉辦富邦家庭照顧者喘息之旅，嘉市有6處家庭照顧者服務據點，市長黃敏惠、富邦銀行公益慈善基金會總幹事毛智弘及多位議員到場，與家庭照顧者體驗手作烘培，邀請物理治療師公會全聯會常務理事朱世瑋傳授肩頸放鬆秘訣，讓參與者直呼「真的鬆很多！」

衛生局說，家庭照顧者平均照顧年資7.8年，20%照顧10年以上，每天平均照顧11.1小時，51.4%照顧者沒有替手，長期下來心力俱疲，嚴重影響身體健康，透過家庭照顧者據點多元服務，獲得資源減輕照顧者壓力負擔。

54歲王姓女子照顧憂鬱症婆婆及高齡失能媽媽，不斷往返婆家、娘家，蠟燭兩頭燒，身心俱疲、勞累不堪，透過東區衛生所家照服務，提供心理協談、情緒性支持團體及紓壓服務，有正向能量面對困難，參加喘息活動很開心，學到肩頸放鬆姿勢。

嘉市目前有6處家庭照顧者據點，1至4月共服務295人、3622人次；市府藉產官學合作辦理「互助喘息服務」，由1位專業照顧服務員搭配1位照顧者志工，照服員負責身體照顧與活動帶領，志工協助安全看視，以「2對多照顧策略」合作照顧4到6位失能、失智或身心障礙者，照顧者志工排輪值班1次、就可喘息2次，目前互助喘息據點4處，成為全國互助喘息佈點最多的縣市。