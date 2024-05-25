台南就業博覽會4千多職缺 5成3今成功徵才或通過面試

台南市政府勞工局今天在南台科大舉辦「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會。台積電、緯穎、南茂等科技業與統一、南寶等傳產服務業90家徵才、提供4613個職缺，許多民眾到場找工作，活動結束統計超過5成3求職者找到工作或通過第一階段面試。

因應畢業季來臨、許多社會新鮮人投入職場。現場有履歷健診、職涯工作坊為青年學子進入職場做準備、避免摸索期過長，減少不適應的情況。針對即將步入職場青年及求轉職者，提供就業諮詢、履歷健診及職業適性診斷等各項服務，讓職場新鮮人能透過政府資源了解自身的優缺點，做好就業準備。

場內還有「視訊面試」、「勞動法令諮詢」、「求職顧健康」及「美髮水噹噹」等加值服務，也首度邀請青農相關團體、工作室到場設攤，強調市府「以行動支持青農，運用多元平台協助青農品牌曝光行銷」。

勞工局表示，活動結合南台科大、台積電慈善基金會、台南榮民服務處等舉辦。趙卿惠代表市府感謝各協力單位及企業廠商提供多元職缺，一起為畢業青年及求職者打造安心的就業媒合平台，讓求職者有機會面對面了解職缺內容，建議求職者多投履歷，爭取成功就業。

周德光表示，連續多年與市府合作辦就業博覽會，今年學校約有4600畢業生，就博會對學生來說是安全、方便尋找工作場合。台南市榮民服務處長王國能說，榮服處關心官兵退役後就業情形，持續與學校簽署合作備忘錄及辦理產學合作，期望國軍朋友重紀律、刻苦耐勞特性，能受企業喜愛多多進用。

活動還結合台積電慈善基金會，為高中職青年學子舉辦職涯工作坊，提前探索未來的職業選擇，釐清職涯方向。基金會執行長彭冠宇表示，基金會關心青年職涯發展，辦理多場次工作坊幫助學子職涯探索、認識各行各業及產業用人需求，及早適性探索參與實習活動，增加職涯多元選擇可能性。

勞工局王鑫基表示，為方便外縣市青年返鄉就業，或外地工作想到台南求職轉職，勞工局開發線上媒合，這次提供324個線上投遞履歷，求職者也可下載「台南工作好找APP」查詢投遞履歷，希望這樣的服務機制鼓勵更多中、北部青年人才返鄉就業。