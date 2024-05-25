吃瓜一路發6種瓜果齊發端上桌 水上鄉首屆瓜瓜節民眾大啖瓜料理

嘉義縣水上鄉公所上午在舊公所停車場，舉辦「吃瓜一路發」首屆瓜瓜節，以「吃瓜」為主題，有瓜果試吃、趣味競賽及食農手作，鄉內生產6種瓜端上桌，讓民眾認識瓜果，為農民行銷瓜果，開拓市場，吸引大批人潮，熱鬧滾滾。

水上鄉盛產瓜果，包括木瓜、南瓜、西瓜、哈密瓜、絲瓜、大小黃瓜等，鄉公所舉辦「吃瓜一路發」第一屆水上瓜瓜節暨農特產推廣活動，邀請瓜農設攤，讓民眾採購優質瓜果。縣長翁章梁、立委蔡易餘、水上鄉長林緗亭、議員江佩曄等到場與民眾熱情互動。

公所與崇仁醫專師生合作，設計南瓜QQ奶茶、木瓜丁奶酪，以及水上絲瓜御品盒等料理，供民眾試吃。嘉義家職餐飲管理科師生聯手，推出木瓜大胃王、西瓜挑籽達人等五項趣味競賽，邀請民眾上台挑戰，場面熱絡。會場提供新品種迷你西瓜，供民眾品嚐，酷熱天氣大啖西瓜，民眾直呼「甜又美味，太棒了！」