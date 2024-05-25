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南科從業人口近10萬也要有跨年晚會？黃偉哲簽署承諾書

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右）簽署承諾書，研議在南科舉辦1場跨年晚會。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（右）簽署承諾書，研議在南科舉辦1場跨年晚會。記者吳淑玲／攝影

台南市議員陳碧玉鑒於南科年輕一族的從業人員高達近10萬人，前年產值已達1兆4千多億元，她以區域平衡為訴求，爭取在南科舉辦1場歲末耶誕晚會及波光節，並請市長黃偉簽署承諾書，黃偉哲說，這是重大決策，需動用到第二預備金需再研議，會在今年7月的市議會臨時會給答案。

陳碧玉說，2024台灣燈會在台南舉行，吸引1520萬人次，創造247億元觀光產值，主燈「龍來台灣」移到南科迎曦湖，主燈搭配迎曦湖波光粼粼的湖面及綠草如茵的草皮環境，民眾關切何時可開放展出；光旅遊局長林國華說，主燈現正定樁中，預計9月可完成安置作業。

陳碧玉也對市府為迎接耶誕及跨年，每年都會辦理三場大型的演唱會活動，她以南科有近10萬的年輕的從業人員，為區域平衡發展，市府應該在南科辦理1場大型的演唱會。她並以南科F及G區佔地115公頃，公共設施已完成，活動場地及停車都非常方便。

另今年初在新營天鵝湖舉行的波節，短短一個月吸引近30萬人次前往觀賞，並在網路引發迴響討論，她認為以南科迎曦湖的環境辦理該活動，也能創造不同的意境跟人潮，希望市府也能研議在迎曦湖舉辦燈節活動。

市府新聞處表示，去年舉辦耶誕跨年系列活動，涵蓋2場親子活動及3場大型演唱會，大型演場會分別是永華市政中心旁2場、新營南瀛綠都心1場。議員建議在南科舉辦大型演唱會，市長黃偉哲表示，在與其他大型演唱會時間錯開的前提下，就區域平衡、經費、交通停車等條件作綜合考量，會研議在南科舉辦的可能性，並於下次臨時會前決定。

南科 台南 演唱會 黃偉哲

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