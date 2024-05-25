虎尾出張所宿舍修復7月底完工 將轉型青年文創園區

雲林縣歷史建築「台南地方法院虎尾出張所宿舍」，已有近百年歷史，因木造結構受損嚴重，去年展開修復工程，將於今年七月底完工，為讓歷史建築的保存修復更貼近民眾，縣府今天舉辦工地展，讓民眾一覽尚未修復完成的日式建築木構造，宿舍修復後將規畫成青年文化創意園區。

根據1933年「台灣總督府事務成績提要」記載，虎尾出張所官舍新建工程經費支出項目包括新建1棟20坪木造平房官舍以及附屬設施，為判任官乙種官舍，縣府文化觀光處文資科長張力元表示，對照虎尾出張所組織編制來判斷，當時應作為所長宿舍，極富代表意義。

虎尾出張所宿舍2021年登錄為雲林縣歷史建築，因木造結構受損嚴重，就連梁柱都已受損，去年底獲中央補助，展開修復工程，因可供大型機具進駐的腹地太小，修復困難，預計今年七月底完工，今天舉辦工地展，基隆南榮國中也特別前來參觀。

現場展出拆卸過程中所發現到的歷史建築原施作特殊工法、相關文物及榫接型式，例如屋頂層施作檜木片防水層、緣側採用鶯飛走廊、室內地坪鋪設襯砂層、木構件上鋼印、早期上棟儀式的幣串及蛇頭對接、車知繼、金輪繼、台持繼、燕尾榫、隅留枘差各木構造榫接等，配合匠師解說，讓大家認識日式宿舍格局及構法，

雲林縣長張麗善表示，出張所修復保留大部分結構，透過工地展讓大家了解修復過程的費時費工及專業，也希望藉此展讓大家不要忘記修復前的模樣，未來虎尾出張所宿舍不僅會與前方的登記所結合，將規畫成青年文化創意園區，賦予它新的生命力和歷史傳承，對虎尾的觀光將有很大幫助。

虎尾鎮長林嘉弘表示，期待整修完工後，出張所宿舍與周邊歷史建築結合，打造共同的文化場館和空間，成為虎尾觀光亮點。