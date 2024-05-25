虎尾出張所宿舍修復7月底完工 將轉型青年文創園區
雲林縣歷史建築「台南地方法院虎尾出張所宿舍」，已有近百年歷史，因木造結構受損嚴重，去年展開修復工程，將於今年七月底完工，為讓歷史建築的保存修復更貼近民眾，縣府今天舉辦工地展，讓民眾一覽尚未修復完成的日式建築木構造，宿舍修復後將規畫成青年文化創意園區。
根據1933年「台灣總督府事務成績提要」記載，虎尾出張所官舍新建工程經費支出項目包括新建1棟20坪木造平房官舍以及附屬設施，為判任官乙種官舍，縣府文化觀光處文資科長張力元表示，對照虎尾出張所組織編制來判斷，當時應作為所長宿舍，極富代表意義。
虎尾出張所宿舍2021年登錄為雲林縣歷史建築，因木造結構受損嚴重，就連梁柱都已受損，去年底獲中央補助，展開修復工程，因可供大型機具進駐的腹地太小，修復困難，預計今年七月底完工，今天舉辦工地展，基隆南榮國中也特別前來參觀。
現場展出拆卸過程中所發現到的歷史建築原施作特殊工法、相關文物及榫接型式，例如屋頂層施作檜木片防水層、緣側採用鶯飛走廊、室內地坪鋪設襯砂層、木構件上鋼印、早期上棟儀式的幣串及蛇頭對接、車知繼、金輪繼、台持繼、燕尾榫、隅留枘差各木構造榫接等，配合匠師解說，讓大家認識日式宿舍格局及構法，
雲林縣長張麗善表示，出張所修復保留大部分結構，透過工地展讓大家了解修復過程的費時費工及專業，也希望藉此展讓大家不要忘記修復前的模樣，未來虎尾出張所宿舍不僅會與前方的登記所結合，將規畫成青年文化創意園區，賦予它新的生命力和歷史傳承，對虎尾的觀光將有很大幫助。
虎尾鎮長林嘉弘表示，期待整修完工後，出張所宿舍與周邊歷史建築結合，打造共同的文化場館和空間，成為虎尾觀光亮點。
文化觀光處長陳璧君表示，縣府對文化資產保存與修復非常重視，在每個歷史建築修復過程，都會透過工地展展示早期建築結構，也讓民眾有機會了解如何透過現代與傳統建築技術的結合，達到修舊如舊的效果，也讓民眾有機會看見一個城市的歷史脈絡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言