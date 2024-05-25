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養殖金目鱸最大產地嘉義縣爆發病毒疫情 漁民憂心衝擊產業

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣是台灣養殖金目鱸最大產地，最近爆發虹彩病毒疫情，許多養殖魚塭感染，嘉縣家畜疾病防治所附設水產動物疾病檢驗站，每天一開門大批漁民湧入排隊，送驗病死魚。圖／嘉縣家畜所提供
嘉義縣是台灣養殖金目鱸最大產地，最近爆發虹彩病毒疫情，許多養殖魚塭感染，嘉縣家畜疾病防治所附設水產動物疾病檢驗站，每天一開門大批漁民湧入排隊，送驗病死魚。圖／嘉縣家畜所提供

嘉義縣是台灣養殖金目鱸最大產地，最近爆發虹彩病毒疫情，許多養殖魚塭感染，嘉縣家畜疾病防治所附設水產動物疾病檢驗站，每天一開門大批漁民湧入排隊，送驗病死魚，檢驗人員忙翻天；嘉縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩說，染病魚苗許多來自泰國進口，目前越冬魚苗長大成魚，產地價略下滑，每台斤60至65元。

家畜所長林珮如說，4月中旬至今，漁民送交東石、義竹水產動物疾病檢驗的金目鱸病例顯著增加，診斷發現多為感染虹彩病毒、神經壞死病毒、奴卡氏菌，疫情較往年嚴重，已針對爆發病毒感染養殖戶發放防疫物資，提醒養殖漁民做好飼養管理、生物安全措施，控制病毒傳播降低漁民損失。

金目鱸病毒感染以往大多2吋以上魚隻，病魚外觀體色變黑，臨床症狀大量浮游及死亡，這次病毒感染擴及成魚，常出現魚隻暴斃，虹彩病毒無防治藥物，漁民擔心疫情擴散，恐衝擊養殖金目鱸產業鏈。

養殖金目鱸集中義竹、布袋及東石等沿海鄉鎮，有的魚塭死亡率逾5成，漁民血本無歸，影響收益，嘉義縣產量占全台一半以上，主要銷售各地市場，稱為「菜魚」，若疫情未控制，恐衝擊產業鏈，魚價因產量減少上漲。

陳泓碩說，養殖金目鱸魚苗部分來自泰國，帶有彩虹病毒，染病以魚苗、幼魚為主，成魚抵抗力佳，疫情原因除染病進口魚苗，還有氣候變異、飼養管理等因素，養殖漁民要加強管理、生物安全，隨著國內魚苗產出，越冬魚苗長大成魚，不致對產銷造成太大衝擊。

嘉義縣是台灣養殖金目鱸最大產地，最近爆發虹彩病毒疫情，許多養殖魚塭感染，嘉縣家畜疾病防治所附設水產動物疾病檢驗站，每天一開門大批漁民湧入排隊，送驗病死魚。圖／嘉縣家畜所提供
嘉義縣是台灣養殖金目鱸最大產地，最近爆發虹彩病毒疫情，許多養殖魚塭感染，嘉縣家畜疾病防治所附設水產動物疾病檢驗站，每天一開門大批漁民湧入排隊，送驗病死魚。圖／嘉縣家畜所提供
嘉義縣是台灣養殖金目鱸最大產地，最近爆發虹彩病毒疫情，許多養殖魚塭感染，嘉縣家畜疾病防治所附設水產動物疾病檢驗站，每天一開門大批漁民湧入排隊，送驗病死魚。圖／嘉縣家畜所提供
嘉義縣是台灣養殖金目鱸最大產地，最近爆發虹彩病毒疫情，許多養殖魚塭感染，嘉縣家畜疾病防治所附設水產動物疾病檢驗站，每天一開門大批漁民湧入排隊，送驗病死魚。圖／嘉縣家畜所提供
嘉義縣是台灣養殖金目鱸最大產地，最近爆發虹彩病毒疫情，許多養殖魚塭感染，嘉縣家畜疾病防治所附設水產動物疾病檢驗站，每天一開門大批漁民湧入排隊，送驗病死魚。圖／嘉縣家畜所提供
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嘉義縣是台灣養殖金目鱸最大產地，最近爆發虹彩病毒疫情，許多養殖魚塭感染，嘉縣家畜疾病防治所附設水產動物疾病檢驗站，每天一開門大批漁民湧入排隊，送驗病死魚。圖／嘉縣家畜所提供
嘉義縣是台灣養殖金目鱸最大產地，最近爆發虹彩病毒疫情，許多養殖魚塭感染，嘉縣家畜疾病防治所附設水產動物疾病檢驗站，每天一開門大批漁民湧入排隊，送驗病死魚。圖／嘉縣家畜所提供

嘉義 漁民 疫情

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