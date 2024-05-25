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嘉義次醫療區域重劃縣市兩樣情 市不滿要增病床、縣滿意認為公平

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
衛福部公告調整醫療區域劃分，嘉市衛生局主張應就就醫方便性及習慣性檢討，增加病床數，圖為衛生局樂齡活動宣傳會。圖／嘉市府提供
衛福部公告調整醫療區域劃分，嘉市衛生局主張應就就醫方便性及習慣性檢討，增加病床數，圖為衛生局樂齡活動宣傳會。圖／嘉市府提供

衛福部公告調整醫療區域劃分，嘉義等7縣市都調整，醫療區重劃涉及醫療資源分配及就醫權益；嘉縣市分治42年，屬共同生活圈，嘉縣市共3個次醫療區，衛福部將原屬嘉義次醫療區的水上鄉，按行政區改納入太保次醫療區，嘉縣增加病床衛生局認為符合現狀發展、就醫公平；市衛生局不滿意，主張應就就醫方便性及習慣性檢討，增加病床數。

衛福部公告「醫院設立或擴充許可辦法」第6條附表修正草案，調整醫療區域劃分，預告期60天。2年前，縣長翁章梁與立委蔡易餘爭取次醫療區重劃，衛福部同意增加78床急性一般病床位，將水上鄉回歸併入太保區，這次納入修正草案公告。

嘉義二級醫療區域，衛福部考量嘉義、太保次醫療區，資源過度集中嘉市及朴子市，病床數達每萬人50床上限，會讓其他鄉鎮無法新建醫院，因此讓水上鄉改納入太保。因嘉縣醫療區分為太保及阿里山次醫療區，水上與嘉市共屬嘉義次醫療區，太保次醫療區受限人口數，每萬人逾50床限制，無法再增加病床。

對調整案，縣衛生局及縣醫師公會理事長徐超群都贊成，符合嘉縣老化比例全台最高長照，嘉科園區等產業發展需求，增加醫院病床就醫便利，水上重劃分回嘉縣，沿海醫療可再擴增78床，獲得公平合理分配，強化地區級醫院設置意願，落實分級醫療，以免造成一床難求。

但嘉市衛生局卻認為，跨縣市就醫比率高達52.31%，排擠市民病床，不應只看人口病床比，未考慮生活圈，將水上改為太保次醫療區，嘉市每萬人口分配病床數比率超過規定，成為醫療資源過剩區，但實情是嘉市醫療服務廣及雲嘉嘉及北台南民眾，嘉市病床無過剩。

嘉市衛生局建議，阿里山次醫療區劃入嘉義次醫療區，增加嘉市病床，優化醫療提升就醫可近性。嘉市醫師公會理事長張文祥則建議考量嘉市醫療特殊性，增加病床數。

針對嘉市提議將阿里山次醫療區劃入嘉義次醫療區，嘉縣衛生局說，阿里山次醫療區不只阿里山鄉，包括民雄等5鄉鎮，嘉義次醫療區重劃後，衛福部不會追溯減少過去核准嘉義區的病床總數。

衛福部公告調整醫療區域劃分，衛福部將原屬嘉義次醫療區的水上鄉，按行政區改納入太保次醫療區，嘉縣增加病床衛生局認為符合現狀發展、就醫公平，圖為縣衛生局辦戒菸宣導。圖／嘉縣府提供
衛福部公告調整醫療區域劃分，衛福部將原屬嘉義次醫療區的水上鄉，按行政區改納入太保次醫療區，嘉縣增加病床衛生局認為符合現狀發展、就醫公平，圖為縣衛生局辦戒菸宣導。圖／嘉縣府提供

嘉義 衛生局 衛福部

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