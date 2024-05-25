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虎頭埤公廁殘破 議員轟市府擺爛

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市虎頭埤風景區友善公廁年久失修。圖／議員余柷青提供
台南市虎頭埤風景區友善公廁年久失修。圖／議員余柷青提供

台南虎頭埤風景區5月音樂季剛辦完，接著阿勃勒花季又將登場，卻爆出北側公有停車場旁友善公廁，年久失修殘破，有議員昨天質詢踢爆，男廁所便斗6格壞1格，廁所2間壞1間，女廁所9間有5間不能用，殘障廁所門鎖壞掉、水箱故障，電燈壞掉、水龍頭生鏽，怒批市府「擺爛」；市長黃偉哲說，不應互相推諉，責成祕書長一周內將權責分清楚，會全面檢視各風景區公廁及維修。

議員余柷青總質詢出示照片批，新化區公所與觀光旅遊局因管用合一互相推責「擺爛」，虎頭埤風景區是南市重要景點，公廁故障連管理單位都互踢，殘障廁所沖水開關高，旁邊自動沖水沒電，身障人士坐馬桶水要怎麼沖？門鎖關不起來，上廁所注意有沒有人進來，身障朋友來得及阻攔嗎？

余柷青說，女廁更誇張，9間廁所有5間故障，貼故障後把門封住，落葉、昆蟲、小動物都會跑進來，還到處積水，難保不會成為登革熱溫床。

余柷青指出，2009年西拉雅風管處跟當時新化鎮公所借土地出資建廁所；2010年確認觀旅局虎頭埤風管所廁所管理權；2017年5月22日以當時主任黃茂容代表虎頭埤風管所跟西拉雅風管處簽養護契約，拿到廁所維護權，就是西拉雅風管處出錢、新化區公所生產監造、虎頭埤風管所使用維護。

她怒斥觀旅局對廁所經歷14年管理權責有瑕疵不處理，停車場太陽能發電長期收租，對廁所卻置之不理，管理單位互踢，環境堪憂，門口燈柱損毀沒處理，因缺乏管理人力，周一至周五關起來不能用；觀旅局長林國華表示，會爭取經費修繕廁所，回復公廁功能與風貌。

公廁 廁所 虎頭埤

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