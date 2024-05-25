雲林搶搭露營熱 揪7縣市交流

近年露營風氣盛，中華民國露營協會統計，全台露營人口超過200萬人，看中露營熱，雲林縣府今年招商2處露營區加入營運，昨天號召中台灣其他7縣市，以「露營」為主題，聯合推廣行銷各縣市特色露營，業者期盼露營法令制度跟上國際，推出露營區星級認證制度。

縣府看中露營熱潮，成立雲林山區首座公辦民營露營區「樟湖十字關」，近日招商，在虎尾眷村打造特色旅宿，部分空間開放露營，號召苗栗、台中、彰化、嘉市、南投、新竹縣市，展示各地露營特色活動，讓露營業者交流，聯合推廣行銷各縣市露營、觀光旅遊。

苗栗露營觀光產業發展協會理事長林翰說，台灣露營人口超過200萬人，近年參與露營人口年齡下修，以前30到50歲之間，現在下修到18歲，過去非官方統計露營產業商機1年逾90幾億元，跟日本露營協會交流，他們認為台灣商機上看300億元，因為露營非常好玩，與一般飯店不同，很多戶外體驗活動，吸引愈來愈多人參與。

林翰說，國外將露營視為產業，國外飯店集團看中趨勢，提倡飯店戶外化，讓大家有更多體驗，法令包括在土地開放都較完備，台灣露營法令跟不上國際趨勢，包括土地政策，露營區服務認證，像是星級認證都沒動靜，若能完備法令，推出露營區認證制度，相信能讓民眾安心露營。

文化觀光處副處長蘇建蒼說，雲林露營活動剛起步，藉各縣市交流，發展自己縣市特色露營，希望遊客到建國眷村遊玩，目前建國眷村、樟湖十字關露營區招商，要讓大家有不一樣露營體驗。