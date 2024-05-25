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台南托嬰中心傳虐嬰 停辦3個月

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南安平區某托嬰中心疑似虐嬰，家長向市長黃偉哲（右二）陳情。記者吳淑玲／攝影
台南安平區某托嬰中心疑似虐嬰，家長向市長黃偉哲（右二）陳情。記者吳淑玲／攝影

台南市又有托嬰中心疑似虐嬰，永康區前天才有2名教保員列為永不任用各罰60萬元，負責人罰9萬元，有議員昨天質詢放影片，安平區某托嬰中心保母餵奶拍嗝猛力重拍，離譜的還有，保母無視小寶寶攀扶搖椅摔倒頭撞木地板，又導致寶寶摔第2次，還被搖椅壓覆；為規避監視，將寶寶帶到樓梯底下打腳板，尿布也沒更換，導致尿布疹皮膚潰爛。

受害家長昨到議會遞交陳情書，市長黃偉哲允諾立即啟動調查，不適任教保員及園所該退場就退場，違法移送調查。社會局下午調查後表示，托嬰中心人員違反兒保，未妥適安排幼兒保護及安全環境，違反兒少保障法，將對4名行為人各裁罰6萬元，令停辦3個月公告名稱，全案函送地檢告發。

議員林燕祝說，台南幼兒園幼童遭不當對待案件統計，從去年3月至今，共受理35件，不受理45件，裁罰8件，其中永康占5件，4件情節重大，2名教保員各罰60萬元，負責人罰9萬元，不為人知的霸凌事件又有多少？半歲寶寶怎禁得起保母重拍，看到影片叫家長情何以堪？

黃偉哲強調，霸凌零容忍，托嬰中心情形嚴重，老師對自己孩子會這樣嗎？立即明顯危險應立即改善，3月發生的事到5月還沒改善真不應該，老師該調職就調職，情節重大該移送就移送，該行政處分就行政處分。

教育局表示，此案22日才獲家防中心通知，前天到該園蒐證，初步調查疑有延遲通報，依法最重可罰15萬元；另監視器畫面檔案遭業者格式化，企圖湮滅證據妨礙調查，將依幼照法重罰30萬元。針對家長投訴教保人員疑似不當對待幼兒，教育局啟動調查，2周完成調查送認定委員會審議，違法行為依法究處，絕不寬貸。

保母 托嬰

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