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台灣教會公報社走過140年 見證民主自由言論可貴

中央社／ 台南24日電

台灣基督長老教會台灣教會公報社今天歡慶創社140年，推出免費印刷體驗活動，操作復刻版印刷機印製專屬刊物，體現民主自由言論的可貴。

位於台南市東區青年路的台灣基督長老教會台灣教會公報社，原名「聚珍堂」，創立於1884年5月24日，啟用台灣第1台印刷機，隔年出版台灣第1份報紙「台灣府城教會報」，迄今持續出刊，見證台灣自由人權堡壘。

今天適逢創社140年，台灣教會公報社推出免費印刷體驗活動，邀請民眾操作復刻版印刷機，親手印製專屬刊物同樂，如今又逢學生、民眾全台串聯聲援反國會濫權，民主自由言論更顯可貴。

台灣教會公報社社長方嵐亭表示，根據公報社首任社長巴克禮牧師回憶錄記載：1884年5月24日，出版社刊印第1份刊物是英國國歌「天佑女皇」，因此，公報社也製作1塊印有英國國歌歌詞、首印日期及開工紀念等字樣印刷版，印刷成品供民眾收藏紀念。

台灣教會公報社總編輯陳逸凡說，當年台灣第1份報紙是用俗稱「白話字」的教會羅馬字編輯出版，這次製作創設140週年紀念印刷版時，特別使用白話字撰文，並依首份「台灣府城教會報」格式編輯排版，重現當年走過的歷史。

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