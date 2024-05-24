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嘉義縣阿里山行天一號橋中斷20年 行善團捐建完工通車
嘉義縣阿里山行天一號橋橫跨石鼓盤溪，2001年遭桃芝颱風沖毀，上游土石淤積嚴重，因經費有限沒重建，村民依靠箱涵便橋通行，溪水暴漲就中斷，嘉邑行善團、原住民族委員會共斥資3815萬元重建，新橋取名「仁讚橋」，歷時4年完工，縣長翁章梁今天參加通車典禮。
村民回憶，桃芝颱風發生嚴重土石流，豐山村對外聯絡的乾坑溪、蛟龍溪和石鼓盤溪3座橋梁全被沖毀，瞬間成為孤島；前2座橋梁陸續重建，只剩石鼓盤溪因上游土石淤積嚴重，整治經費龐大沒重建，村民依靠便橋通行，且遇上溪水暴漲就中斷，需繞路遠行相當不便。
縣府民政處表示，經地方極力爭取經費，嘉義市嘉邑行善團允諾捐助興建橋梁，引道經費則由原住民族委員會補助，斥資3815萬元打造新橋，2020年動土，新建全長100公尺、寬6公尺橋梁，今年完工通車，將提升交通安全、促進觀光發展。
翁章梁表示，這座「新行天一號橋」是嘉邑行善團在全台興建的第617座橋梁，興建期間受新冠肺炎疫情影響，建造經費不斷提高，在縣府、原住民族委員會、嘉邑行善團合作之下，將橋梁型式改變，原民會也支援引道施工經費，讓橋梁順利完工。
嘉邑行善團表示，原行天一號橋也是行善團施作，是編號第222座橋梁，新橋編號是第617座橋梁，橋長100公尺、寬度6公尺，取名為「仁讚橋」，是一座落兩墩的預力工字梁橋，橋高與通洪斷面遠大於既有九孔箱涵，提升颱風豪雨時通行河溪安全。
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