萡子寮水產精品加值產業園區招商 縣府祭獎勵補助地價稅、房屋稅

雲林縣萡子寮漁港特定區開發後抵費地曾13次公開標售皆無人投標，近年企業用地需求殷切，縣府為重振漁港榮景，規畫水產精品加值產業園區，2022年完成產專區變更，現正公開標售，縣府祭出獎勵措施，將協助符合條件產業負擔部分地價稅及房屋稅，今天舉辦招商說明會。

萡子寮漁港特定區位於雲林縣西部沿海四湖鄉及口湖鄉交界，與澎湖縣相望，縣府地政處副處長葉永星表示，雲林縣13個主要工業區均面臨發展飽和狀態，配合國土計畫，縣府規畫9大產業園區，其中萡子寮漁港特定區規畫成水產精品加值產業園區．2022年底已完成都市計畫變更程序。考量業者設廠需求，再規畫4區地形坵塊方整、交通便利、具開發價值的萡子寮產專區土地供標售。

供標售的土地已於上月底招標公告，將於6月6日早上9時開標，縣府今天下午舉辦招商說明會，縣長張麗善、議長黃凱等人都竭力邀請進駐雲林縣，活絡萡子寮漁業及觀光經濟。

張麗善表示，萡子寮水產精品加值產業園區短期朝可提供業者冷藏加工的產業升級用地，作為雲林沿海地區產業轉型的示範點，中長期則希望透過產官學研跨域合作，帶動周邊水產養殖及水產加工產業轉型升級。

為鼓勵相關業者進駐，縣府設置招商單一服務窗口，協助企業縮短設廠繁瑣法令與行政流程，同時針對符合獎勵投資實施要點條件的產業，只要規模達到5千萬元以上，並雇用4成以上雲林縣民，縣府將協助負擔5年一半的地價稅及4成房屋稅。