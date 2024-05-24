台南托嬰中心爆虐童 社會局開罰4名幼保員、勒令停辦3個月

台南市安平區托嬰中心被爆疑似發生幼兒不當照顧事件，社會局下午前往查該後表示，托嬰中心內部人員確實渉及違反兒童保護情事，也未妥適安排幼兒的保護措施及安全環境，確實已違反兒童及少年福利與權益保障法第49條及83條規定，將針對4位行為人各裁處6萬元罰鍰並命托嬰中心停辦3個月並公告其名稱。

社會局下午前往稽查後指出，經查閱監視畫面及訪談相關人員後，確認4名托育人員涉嫌不當對待兒少，且違法情節屬實，將依兒童及少年福利與權益保障法第97條各裁處六萬元罰鍰。另因該托嬰中心內部督導不周，未妥適安排照顧幼兒相關保護措施及未提供兒童安全環境，影響兒童權益重大，依兒權法第108條命該托嬰停辦3個月並公告其名稱，全案後續將函送地檢逕行告發。