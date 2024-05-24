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台南托嬰中心爆虐童 社會局開罰4名幼保員、勒令停辦3個月
台南市安平區托嬰中心被爆疑似發生幼兒不當照顧事件，社會局下午前往查該後表示，托嬰中心內部人員確實渉及違反兒童保護情事，也未妥適安排幼兒的保護措施及安全環境，確實已違反兒童及少年福利與權益保障法第49條及83條規定，將針對4位行為人各裁處6萬元罰鍰並命托嬰中心停辦3個月並公告其名稱。
社會局下午前往稽查後指出，經查閱監視畫面及訪談相關人員後，確認4名托育人員涉嫌不當對待兒少，且違法情節屬實，將依兒童及少年福利與權益保障法第97條各裁處六萬元罰鍰。另因該托嬰中心內部督導不周，未妥適安排照顧幼兒相關保護措施及未提供兒童安全環境，影響兒童權益重大，依兒權法第108條命該托嬰停辦3個月並公告其名稱，全案後續將函送地檢逕行告發。
社會局說，為降低停托對家長的衝擊，將主動提供家長轉托至鄰近的準公共托嬰中心或居家保母資源，同時要求該托嬰中心負責人妥處托育費用退費事宜。社會局強調，絕不容許任何兒少權益受到傷害，家長將孩子託付給托嬰中心照顧，孩子的成長過程中不能因為老師或托育人員的粗暴動作而受到傷害，為了保護兒少權益，市府絕對會追究到底。
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