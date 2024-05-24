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嘉縣新行天一號橋通車 促進豐山地區觀光

中央社／ 嘉義縣24日電

橫跨嘉義阿里山鄉豐山村石鼓盤溪新行天一號橋費時4年興建，今天終於峻工通車；縣長翁章梁表示，通車後大幅提升豐山村交通安全，帶動觀光發展。

豐山行天一號橋2001年因桃芝颱風沖毀，縣府重建新行天一號橋，今天舉行通車典禮，原住民族委員會副主委谷縱．喀勒芳安、嘉義市嘉邑行善團理事長徐文志、阿里山鄉長高瑞芳及縣議員武清山等人皆與會。

翁章梁致詞表示，橋梁施工期間因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情、物價上漲、工區偏遠等因素，造成建造經費不斷提高，在嘉邑行善團與原住民族委員會協助下才解決經費不足問題，從動土至完工啟用耗了4年，整體造價約新台幣4000萬元。

翁章梁說，豐山村位於嘉義、雲林、南投交界處，四周群山環繞，擁有高山、瀑布及巨石三大美景，春天可以欣賞櫻花及李花，5、6月可體驗採摘紅肉李，秋冬可以欣賞紅楓，這座橋通行後，除促進行車安全，也可帶動豐山地區觀光。

縣府指出，新行天一號橋是落兩墩的預力工字橋梁，長度100公尺、寬度6公尺，連接阿里山鄉與梅山鄉。

嘉義 翁章梁 阿里山

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