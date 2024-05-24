快訊

寶萊塢式逮捕？印度警車闖醫院「一路開上4樓」 混亂影像瘋傳

解放軍圍台軍演 基層藥師憂「最糟糕情況」：中共根本不用打

遭控「妨害性自主」 賀軍翔發聲明止血：未與人有踰矩行為

農業權未獲保障前 雲林縣將暫緩送交國土功能分區圖

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣議會誠信聯盟政團今天質詢時抨擊國土計畫法犧牲農民權益，要求需議會審議通過才能送交中央審查，縣長張麗善表示，在農業權未獲得充分保障前，縣府會將暫緩送交中央審查。圖／雲林縣政府提供
雲林縣議會誠信聯盟政團今天質詢時抨擊國土計畫法犧牲農民權益，要求需議會審議通過才能送交中央審查，縣長張麗善表示，在農業權未獲得充分保障前，縣府會將暫緩送交中央審查。圖／雲林縣政府提供

國土計畫法明年上路，國土管理署要求各地方政府應於今年6月底前，將縣市國土功能分區圖提交內政部審議，雲林縣議會誠信聯盟政團今天質詢時抨擊國土計畫法犧牲農民權益，要求需議會審議通過才能送交中央審查，縣長張麗善表示，在農業權未獲得充分保障前，縣府會將暫緩送交中央審查。

雲林縣議會誠信聯盟政團議員蔡東富、蘇國瓏、賴明源等人今天在議會質詢指出，國土計畫法沒有聽取百姓心聲、尊重地方政府意見，漠視雲林農業未來及農村發展，要求縣府國土功能分區圖送交中央前，須經議會大會審議通過，才能送交中央。

張麗善表示，雲林縣需提供66%陸域面積做為農業用地(農1+農2)使用，總面積達8萬7千多公頃，國土法規範大量農業用地違法使用罰則，限制農民對於土地的使用方式。

張麗善說，雲林縣府為確保農民權益，主張將農業權納入國土計畫法中，但至今未獲中央回應與重視，縣府將持續與中央溝通，研擬配套措施請中央予以調整，在農業權未獲得保障前，將暫緩送交國土功能分區圖，她將積極推動農業權入憲，給予農民及農業縣市保障。

張麗善 農民 雲林

延伸閱讀

國會改革法案再審查 雲林議會藍綠白隔空交戰

國土新法違建農舍重罰百萬以上 雲林議員：會死人啦！

雲林首辦520集團結婚 新人開心：讓我等到了

賴清德總統今就職 張麗善：要當全民而不是民進黨的總統

相關新聞

萡子寮水產精品加值產業園區招商 縣府祭獎勵補助地價稅、房屋稅

雲林縣萡子寮漁港特定區開發後抵費地曾13次公開標售皆無人投標，近年企業用地需求殷切，縣府為重振漁港榮景，規畫水產精品加值...

嘉義縣阿里山行天一號橋中斷20年 行善團捐建完工通車

嘉義縣阿里山行天一號橋橫跨石鼓盤溪，2001年遭桃芝颱風沖毀，上游土石淤積嚴重，因經費有限沒重建，村民依靠箱涵便橋通行，...

台南托嬰中心爆虐童 社會局開罰4名幼保員、勒令停辦3個月

台南市安平區托嬰中心被爆疑似發生幼兒不當照顧事件，社會局下午前往查該後表示，托嬰中心內部人員確實渉及違反兒童保護情事，也...

農業權未獲保障前 雲林縣將暫緩送交國土功能分區圖

國土計畫法明年上路，國土管理署要求各地方政府應於今年6月底前，將縣市國土功能分區圖提交內政部審議，雲林縣議會誠信聯盟政團...

南市4里達預防性噴藥標準 終「孓」登革熱出招

台南市去年登革熱疫情大流行，確診病例高達2萬1千多例，即將進入夏天病媒蚊好發季節，經統計5月12日至5月18日誘卵桶平均...

5年6次挖斷管 南科園區旁蓮潭里瓦斯管線竟埋私人地下

南科帶動周邊發展，新建案不斷興建、人口移入，較早開發的南科LM特定區，近年多次發生建商整地時挖斷天然氣管線，才發現瓦斯管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。