農業權未獲保障前 雲林縣將暫緩送交國土功能分區圖

國土計畫法明年上路，國土管理署要求各地方政府應於今年6月底前，將縣市國土功能分區圖提交內政部審議，雲林縣議會誠信聯盟政團今天質詢時抨擊國土計畫法犧牲農民權益，要求需議會審議通過才能送交中央審查，縣長張麗善表示，在農業權未獲得充分保障前，縣府會將暫緩送交中央審查。

雲林縣議會誠信聯盟政團議員蔡東富、蘇國瓏、賴明源等人今天在議會質詢指出，國土計畫法沒有聽取百姓心聲、尊重地方政府意見，漠視雲林農業未來及農村發展，要求縣府國土功能分區圖送交中央前，須經議會大會審議通過，才能送交中央。

張麗善表示，雲林縣需提供66%陸域面積做為農業用地(農1+農2)使用，總面積達8萬7千多公頃，國土法規範大量農業用地違法使用罰則，限制農民對於土地的使用方式。

張麗善說，雲林縣府為確保農民權益，主張將農業權納入國土計畫法中，但至今未獲中央回應與重視，縣府將持續與中央溝通，研擬配套措施請中央予以調整，在農業權未獲得保障前，將暫緩送交國土功能分區圖，她將積極推動農業權入憲，給予農民及農業縣市保障。