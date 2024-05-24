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南市4里達預防性噴藥標準 終「孓」登革熱出招

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局今舉辦病媒蚊孳生源培訓說明會，透過戶外實作，診斷隱性孳生源。圖／南市環保局提供
台南市環保局今舉辦病媒蚊孳生源培訓說明會，透過戶外實作，診斷隱性孳生源。圖／南市環保局提供

台南市去年登革熱疫情大流行，確診病例高達2萬1千多例，即將進入夏天病媒蚊好發季節，經統計5月12日至5月18日誘卵桶平均陽性率40.99%，並有多個里達預防性噴藥標準，環保局今舉辦病媒蚊孳生源培訓說明會，透過專業密集的訓練，強化防疫工作能量。

環保局今邀請國家衛生研究院國家蚊媒傳染病防治中心專案技術助研究員黃旌集，講授病媒蚊防治知識及環境孳生源，並帶領學員診斷北區振興里隱性孳生源。他分享，社區鄰里顯而易見的孳生源主要為桶、缸、甕、盆，隱性孳生源則是水表孔、俗稱天溝的屋頂排水溝、盆栽底盤、堆置雜物、水溝等不易翻動察覺處；另，居家空地、菜園以儲水桶、桶蓋、帆布凹折處及積水窪地為常見孳生源，須請民眾留意巡視環境積水處，避免孳生病媒蚊。

環保局長許仁澤說，依據病媒蚊監測數據，第20周(5月12日至5月18日)誘卵桶平均陽性率40.99%，以仁德區50.52%最高，北區24.49%上升最多，其中仁德、安南及南區4里更達預防性噴藥標準，由於已進入病媒蚊好發季節，民眾務必多加注意及清理環境周遭積水容器。

許仁澤表示，舉辦病媒蚊孳生源培訓說明會，在培養種子教師，登革熱是社區環境病，需要當地種子教師就地診斷病媒蚊孳生源，配合當地民眾、志義工投入孳清，民眾養成「巡、倒、清、刷」好習慣，沒有積水容器就沒有登革熱問題。如有登革熱病例，環保局再配合噴藥撲殺帶有登革病毒成蚊，可避免登革熱擴散。

環保局長 病媒蚊 登革熱

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