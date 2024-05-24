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5年6次挖斷管 南科園區旁蓮潭里瓦斯管線竟埋私人地下

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
善化蓮潭里里內道路原本規劃12米車道，完工後卻縮水成8米，鋪設的瓦斯管線有部分跑到私人土地裡。記者莊曜聰／攝影
善化蓮潭里里內道路原本規劃12米車道，完工後卻縮水成8米，鋪設的瓦斯管線有部分跑到私人土地裡。記者莊曜聰／攝影

南科帶動周邊發展，新建案不斷興建、人口移入，較早開發的南科LM特定區，近年多次發生建商整地時挖斷天然氣管線，才發現瓦斯管竟然就埋設在私人土地下方，當地居民直呼太離譜，質疑地下是否還有未爆彈，台南市議會副議長林志展24日上午與南市工務局、經發局等相關單位會勘，瓦斯業者表示，當初LM區根據原先計劃預埋管線，但規劃的12米道路完工後最後僅剩8米，才造成管路在私人土地下方，近期將全面盤點管線狀況進行改善。

善化蓮潭里日前傳出建商施工時挖斷天然氣管線事故，所幸未有人員傷亡，蓮潭里長陳紫晶表示並非偶發，從她擔任里長迄今就發生過6次類似事件，原本應該在公共道路下的管線竟出現在私人土地，「有夠離譜」，現在里內居民、建物越來越多，哪天施工引發氣爆、火災，後果不堪設想。

南市副議長林志展24日邀集市府工務局、經發局、大台南瓦斯、善化區公所等單位會勘，他表示天然氣管線埋設私人土地根本是侵權，損害民眾權益，應盡速改善並協調補償；南市工務局指出，管線相關資訊在「道路挖掘APP」也搜尋得到，蓮潭里瓦斯管線的確有出現在私人土地情形，應是埋設初期就有問題。

對此大台南瓦斯總工程司張長江表示，當年管線照原本計畫鋪設，但後來發現道路設計與計畫不同，車道從12米縮短為8米，本在人行道下的管線有部分就跑到私人土地，現在將全面盤整管線使用狀況，在私人土地未接氣使用部分會撤除，已使用部分會與住戶協調補償及重新接管事宜，盡可能縮短工期及影響。

經發局、工務局指出，現在重劃區、工業區開發前都會舉行管線協調會議，確認水、電、瓦斯管線如何鋪設，套疊圖資也會列為公示資訊，開發商、工程單位都能查詢，避免類似事件發生。

善化區蓮潭里為南科特定區最早開發者，里內道路太狹窄，遭詬病規劃有問題。記者莊曜聰／攝影
善化區蓮潭里為南科特定區最早開發者，里內道路太狹窄，遭詬病規劃有問題。記者莊曜聰／攝影
南市副議長林志展、議員李文俊與南市工務局、經發局、善化區公所、業者大台南瓦斯今天到現場會勘。記者莊曜聰／攝影
南市副議長林志展、議員李文俊與南市工務局、經發局、善化區公所、業者大台南瓦斯今天到現場會勘。記者莊曜聰／攝影
善化區蓮潭里近年來發生多起建商工地挖斷天然氣管線，發現瓦斯管線就在私人土地下，居民直呼太離譜。照／善化區公所提供
善化區蓮潭里近年來發生多起建商工地挖斷天然氣管線，發現瓦斯管線就在私人土地下，居民直呼太離譜。照／善化區公所提供

南科 台南 林志展

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