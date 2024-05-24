全台露營商機上看300億 中台灣8縣市今秀各地露營特色

近年露營風氣盛，中華民國露營協會統計，全台露營人口超過200萬人，看中露營熱潮，雲林縣府今年招商2處露營區加入營運，今天號召中台灣8縣市，以「露營」為主題，聯合推廣行銷各縣市的特色露營活動，業者期盼國內露營相關法令制定能跟上國際，並推出露營區星級認證制度。

雲林縣府看中露營熱潮，成立雲林山區首座公辦民營露營區「樟湖十字關」，近日已開始招商，並在虎尾眷村打造特色旅宿，部分空間開放露營，今天號召苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義市、南投縣、新竹縣市，展示各地露營特色活動，並讓露營業者相互交流，聯合推廣行銷屬於各縣市的露營、觀光旅遊活動。

苗栗縣露營觀光產業發展協會理事長林翰說，中華民國露營協會統計，台灣露營人口超過200萬人，近年參與露營人口年齡下修，以前大概是30到50歲之間，現在已下修到18歲，過去非官方統計露營產業商機一年超過90幾億元，昨天跟日本露營協會交流，他們認為台灣相關商機已上看300億元，因為露營非常好玩，與一般飯店不同，有很多戶外體驗活動，所以吸引越來越多人參與。

林翰說，國外已將露營視為正式產業，國外飯店集團甚至看中趨勢，提倡飯店戶外化，讓大家有更多的自然體驗，相關法令包括在土地的開放上都較完備，台灣目前的露營相關法令跟不上國際趨勢，包括土地政策，甚至是露營區的服務認證，像是星級認證，都還沒有動靜，若能完備法令，並推出露營區認證制度，相信更能讓民眾安心參與露營活動。