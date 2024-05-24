快訊

為何iOS 17.5出現「已刪除的照片」？蘋果澄清2大動作沒做好：還是會出現

太神了！媽媽睡覺吹定頻冷氣 電費帳單竟「應繳0元」網看傻

合點、錢都菜盤都見活蛞蝓！鹽醋、小蘇打粉洗蔬菜才乾淨？譚敦慈破迷思「用這個才正確」

民代批三大刑案和人事問題 嘉市警局長：速破案依規定升遷

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市警察局長沈炳信（中）到任4個多月，陸續發生議員林煒軒遇襲暴力等三大刑案，副議長張榮藏（右）質詢，批局長到任短期內發生三大刑案，創嘉市升格治安新紀錄。 記者魯永明／翻攝
嘉義市警察局長沈炳信（中）到任4個多月，陸續發生議員林煒軒遇襲暴力等三大刑案，副議長張榮藏（右）質詢，批局長到任短期內發生三大刑案，創嘉市升格治安新紀錄。 記者魯永明／翻攝

嘉義市警察局長沈炳信到任4個多月，陸續發生議員林煒軒遇襲暴力、立委王美惠遭電郵恐嚇、街頭鬥毆開槍三大刑案，副議長張榮藏上午質詢，批局長到任短期內發生三大刑案，創嘉市升格治安新紀錄，又人事升遷不公，還暗示基層吃案，要求降低刑案發生數。沈炳信說，發生刑案速破案，依規定績效升遷，未要求員警降低刑案發生數。

張榮藏說，警局長沈炳信到任4個多月，市轄就陸續發生議員林煒軒遇襲暴力、立委王美惠遭電郵恐嚇、街頭鬥毆開槍等三大刑案，局長到任短期內發生三大刑案，創嘉市升格42年治安新紀錄，發生3件重大刑案，成嘉市治安史上罪人，破壞幸福城市形象。

他批局長暗示基層吃案，要求降低刑案發生數，對員警升遷，市刑大有5位七系列符合資格績效佳的官警，卻拉拔分局八系列員警，市刑大組長由八序列人員代理；另道安會報統計，交通違規開紅單，今年元月至4月已4萬多件，依此類推，今年將有12至13萬人會收到紅單。

沈炳信說，要求所屬針對易滋事場所加強防制，提高見警率嚇阻暴力行為，轄內發生刑案依規定受理積極偵辦，不得有推諉或拒絕受理報案情事。交通違規件數並非全為設籍嘉市民，警局依規定績效辦理員警升遷。

針對三大刑案，警局說，議員林煒軒遭傷害案，追查策劃郭姓主嫌法辦，檢方已偵結對5人提起公訴，林姓被告發布通緝。王美惠接獲恐嚇電郵案，未發現爆裂物，報檢察官指揮，研判與國內收到假炸彈恐嚇信內容、手法大致雷同，報刑事局電信偵查大隊會同偵辦中。某金紙行與某水電行因停車口角糾紛引發衝突，公共場所持刀、道具槍砍傷人，追查19名嫌犯全數到案法辦。

恐嚇 林煒軒 王美惠

延伸閱讀

立院續審國會改革法 朝野立委為卡位口角

徐巧芯自白「故意踹倒」 陳亭妃要告了

嘉義3綠委送梅粉酸黃國昌 藍委啖芭樂同歡

國會昨爆衝突…衝議場「扯警帽猛打頭」 王美惠今向駐衛警致歉

相關新聞

南市知名景點虎頭埤友善公廁殘破不堪 議員怒批市府「擺爛」

台南市虎頭埤風景區外北側公有停車場旁友善公廁，年久失修殘破不堪，市議員余柷青上午在議會總質詢出示照片，指男生廁所便斗6格...

全台露營商機上看300億 中台灣8縣市今秀各地露營特色

近年露營風氣盛，中華民國露營協會統計，全台露營人口超過200萬人，看中露營熱潮，雲林縣府今年招商2處露營區加入營運，今天...

民代批三大刑案和人事問題 嘉市警局長：速破案依規定升遷

嘉義市警察局長沈炳信到任4個多月，陸續發生議員林煒軒遇襲暴力、立委王美惠遭電郵恐嚇、街頭鬥毆開槍三大刑案，副議長張榮藏上...

東石龍舟賽高空煙火秀先登場 端午再吃免費蚵仔粥

嘉義縣東石龍舟賽是每年端午節重大盛事，今年共有全台42個隊伍報名參賽，6月9日晚上7點半施放精彩高空煙火秀，端午節當天6...

嘉市東門圓環問題會勘4個月沒下文挨批 黃敏惠：整體考量改善

承載嘉義人美好回憶的嘉義市東門圓環，市府重新改造啟用近7年，上午有議員批圓環尿尿小童雕像基座阿里山林鐵意象腐蝕生鏽，草地...

台南蚵受進口蚵衝擊3成多還沒採收 蚵農現況艱困

台南市曾文溪以南浮棚養殖季6月結束，但受進口蚵影響，蚵農說，因進口蚵衝擊，影響價格及市場需求，以致還有3成未採收。台南蚵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。