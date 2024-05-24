民代批三大刑案和人事問題 嘉市警局長：速破案依規定升遷

嘉義市警察局長沈炳信到任4個多月，陸續發生議員林煒軒遇襲暴力、立委王美惠遭電郵恐嚇、街頭鬥毆開槍三大刑案，副議長張榮藏上午質詢，批局長到任短期內發生三大刑案，創嘉市升格治安新紀錄，又人事升遷不公，還暗示基層吃案，要求降低刑案發生數。沈炳信說，發生刑案速破案，依規定績效升遷，未要求員警降低刑案發生數。

張榮藏說，警局長沈炳信到任4個多月，市轄就陸續發生議員林煒軒遇襲暴力、立委王美惠遭電郵恐嚇、街頭鬥毆開槍等三大刑案，局長到任短期內發生三大刑案，創嘉市升格42年治安新紀錄，發生3件重大刑案，成嘉市治安史上罪人，破壞幸福城市形象。

他批局長暗示基層吃案，要求降低刑案發生數，對員警升遷，市刑大有5位七系列符合資格績效佳的官警，卻拉拔分局八系列員警，市刑大組長由八序列人員代理；另道安會報統計，交通違規開紅單，今年元月至4月已4萬多件，依此類推，今年將有12至13萬人會收到紅單。

沈炳信說，要求所屬針對易滋事場所加強防制，提高見警率嚇阻暴力行為，轄內發生刑案依規定受理積極偵辦，不得有推諉或拒絕受理報案情事。交通違規件數並非全為設籍嘉市民，警局依規定績效辦理員警升遷。

針對三大刑案，警局說，議員林煒軒遭傷害案，追查策劃郭姓主嫌法辦，檢方已偵結對5人提起公訴，林姓被告發布通緝。王美惠接獲恐嚇電郵案，未發現爆裂物，報檢察官指揮，研判與國內收到假炸彈恐嚇信內容、手法大致雷同，報刑事局電信偵查大隊會同偵辦中。某金紙行與某水電行因停車口角糾紛引發衝突，公共場所持刀、道具槍砍傷人，追查19名嫌犯全數到案法辦。