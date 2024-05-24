東石龍舟賽高空煙火秀先登場 端午再吃免費蚵仔粥

嘉義縣東石龍舟賽是每年端午節重大盛事，今年共有全台42個隊伍報名參賽，6月9日晚上7點半施放精彩高空煙火秀，端午節當天6月10日正式比賽，東石先天宮將準備近萬分蚵仔粥免費招待遊客品嘗，副縣長劉培東、鄉長林俊雄今天為龍舟點睛，祈求比賽順利平安。

嘉義縣龍舟賽1983年起舉辦，是東石鄉盛大「迎水神」民俗儀式，每年在東石漁人碼頭吸引數十個隊伍參賽，曾因新冠疫情停辦3年，去年復辦吸引34個隊伍參賽，今年邁入第38屆有42個隊伍參賽，港區總長約400公尺，賽程約280公尺，場邊上千人觀賽相當壯觀。

副縣長劉培東、鄉長林俊雄、嘉義區漁會榮譽理事長林水樹、議員李國勝等人今到東石漁人碼頭為龍舟點睛。林俊雄說，端午連假6月9日下午起有一連串暖場活動，晚上7點半將施放高空煙火秀，6月10日端午節當天除了有龍舟競賽外，還有精彩表演、美食攤位，也邀遊客欣賞海港風景、大啖海鮮。