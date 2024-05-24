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南市知名景點虎頭埤友善公廁殘破不堪 議員怒批市府「擺爛」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市虎頭埤風景區外北側公有停車場旁友善公廁，市議員余柷青怒批市府觀旅局「擺爛」，在缺乏管理嚴重損壞及髒亂。圖／台南市議員余柷青提供
台南市虎頭埤風景區外北側公有停車場旁友善公廁，市議員余柷青怒批市府觀旅局「擺爛」，在缺乏管理嚴重損壞及髒亂。圖／台南市議員余柷青提供

台南市虎頭埤風景區外北側公有停車場旁友善公廁，年久失修殘破不堪，市議員余柷青上午在議會總質詢出示照片，指男生廁所便斗6格壞1格，廁所2間壞1間，女生廁所9間裡面5間不能用，殘障廁所門鎖壞掉、水箱故障，電燈壞掉、水龍頭生鏽，新化區公所與觀光旅遊局因管用合一互相推責，余怒批市府「擺爛」，市長黃偉哲說不應互相推諉，責成秘書長一周內把權責分清楚，也會全面檢視各風景區公廁及維修。

余柷青表示，虎頭埤風景區是南市重要景點，5月音樂季剛辦完，接著阿勃勒花季又將登場，但一間公廁到處都是故障的廁所，連管理單位都互踢，殘障廁所沖水開關設這麼高，旁邊的自動沖水又沒電，身障人士坐在馬桶上水要怎麼沖？門鎖也關不起來，上廁所隨時要注意有沒有人跑進來，身障朋友來得及阻攔嗎？

余柷青說，女生廁所就更誇張，9間廁所裡面有5間貼著故障，超過一半都壞掉卻沒辦法處理，貼故障之後把門封住，裡面非常可怕，落葉、昆蟲、小動物都會跑進來，還到處是積水，難保不會成為登革熱溫床，上個廁所讓蚊子吃到飽。

余柷青指出，2009年西拉雅風管處跟當時的新化鎮公所借土地出資建造這間廁所；隔年2010年確認觀旅局的虎頭埤風管所廁所的管理權；期間2017年5月22日以當時主任黃茂容代表虎頭埤風管所跟西拉雅風管處簽訂養護契約，更正式拿到廁所期間的維護權，簡單來說就是西拉雅風管所出錢、新化區公所生產監造、虎頭埤風管所使用維護。

但費用支出單位有微妙的三角關係，修繕費跟西拉雅風管處申請，水電費新化區公所付，虎頭埤風管所負責掃地打掃，現在廁所出現大修繕問題，要花費大筆資金就開始甩鍋，觀旅局對廁所經歷14年管理權責有明顯瑕疵卻不予處理，但旁邊的停車場太陽能發電長期收租，觀旅局卻對廁所置之不理。

余柷青說，市府觀旅局4月24日會勘後確認終止2017年的養護合約，認為該廁所在新化區公所土地上且使用者也有非虎頭埤遊客，因此不要管這裡了；新化區公所5月1日發文說使用單位是虎頭埤，管用合一應該屬於虎頭埤要處理的；西拉雅風管所5月3日發文，請兩個單位自己喬。

她怒斥，連管理單位都互踢，四周圍環境堪憂，門口的燈柱也損毀多時，沒人處理，因缺乏管理人力周一至周五還關起來不能使用；觀旅局長林國華表示，會爭取經費來修繕該廁所，回復公廁應有的功能與風貌。

台南市議員余柷青在議會總質詢，怒批市府觀旅局「擺爛」，虎頭埤風景區外北側公有停車場旁友善公廁缺乏管理嚴重損壞。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員余柷青在議會總質詢，怒批市府觀旅局「擺爛」，虎頭埤風景區外北側公有停車場旁友善公廁缺乏管理嚴重損壞。記者吳淑玲／翻攝
台南市虎頭埤風景區外北側公有停車場旁友善公廁，女廁9間裡面有5間不能使用，且髒亂不堪。圖／台南市議員余柷青提供
台南市虎頭埤風景區外北側公有停車場旁友善公廁，女廁9間裡面有5間不能使用，且髒亂不堪。圖／台南市議員余柷青提供
台南市虎頭埤風景區外北側公有停車場旁友善公廁，市議員余柷青怒批市府觀旅局「擺爛」，在缺乏管理嚴重損壞及髒亂。圖／台南市議員余柷青提供
台南市虎頭埤風景區外北側公有停車場旁友善公廁，市議員余柷青怒批市府觀旅局「擺爛」，在缺乏管理嚴重損壞及髒亂。圖／台南市議員余柷青提供
台南市虎頭埤風景區外北側公有停車場旁友善公廁，身障廁所沖水開關設很高，旁邊的自動沖水又沒電，余柷青質疑難道要身障人士站起來嗎？。圖／台南市議員余柷青提供
台南市虎頭埤風景區外北側公有停車場旁友善公廁，身障廁所沖水開關設很高，旁邊的自動沖水又沒電，余柷青質疑難道要身障人士站起來嗎？。圖／台南市議員余柷青提供

公廁 廁所 虎頭埤

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