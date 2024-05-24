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嘉市東門圓環問題會勘4個月沒下文挨批 黃敏惠：整體考量改善

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市東門圓環重新改造啟用近7年，議員李奕德質詢批尿尿小童雕像基座阿里山林鐵意象腐蝕生鏽，草地坑洞多，座椅基座淘空歪斜，危害民眾休閒運動安全，與市府會勘結束4個多月不處理。記者魯永明／翻攝
嘉義市東門圓環重新改造啟用近7年，議員李奕德質詢批尿尿小童雕像基座阿里山林鐵意象腐蝕生鏽，草地坑洞多，座椅基座淘空歪斜，危害民眾休閒運動安全，與市府會勘結束4個多月不處理。記者魯永明／翻攝

承載嘉義人美好回憶的嘉義市東門圓環，市府重新改造啟用近7年，上午有議員批圓環尿尿小童雕像基座阿里山林鐵意象腐蝕生鏽，草地坑洞多，座椅基座淘空歪斜，危害民眾休閒運動安全，與市府會勘結束4個多月不處理；市長黃敏惠說，爭取中央補助改善沒下文，會整體考量改善。

2017年東門圓環重新改造，4尊尿尿小童設計融入台灣囝仔形貌，是專屬圓環古錐小童，還包含管樂諸羅樹蛙、高山鐵路文化故事牆、梅花鹿、水池外圍造景等，經由設計，製模，再以玻璃纖維製成。

議員李奕德質詢，常在圓環休閒運動居民陳情，尿尿小童雕像基座的林鐵意象腐蝕、生鏽，草地坑洞多，座椅基座淘空歪斜，管樂諸羅樹蛙旁破裂，元月15日他會同立委王美惠服務處人員、市府建設處公園管理科人員會勘，做成會勘報告，要求改善，居民當場指出缺失。

李奕德不滿說，會勘後1個多月，公園管理科未主動提供會勘報告，他請助理索取，至今4個多月，對圓環缺失不聞不問，對立委、議員的反映會勘，不當一回事，若坑洞造成民眾受傷要由誰負責？

黃敏惠說，東門圓環改造，市府爭取中央補助沒下文，會整體考量改善。建設處表示，東門圓環為市區道路節點，市府邀集立委及議員等現勘後，彙整需改善項目2月向內政部國土署提案環境改善提升計畫，計畫金額400萬元，但審查未獲補助，後續會提計畫爭取納入市府明年度計畫辦理，現況座椅因樹根隆起及坑洞部分，已派員儘速調整位置並填平坑洞。

東門圓環1970年加圍鐵欄杆，塑4個尿尿小童；1995年尿尿小童塑像整修；1996年拆除噴水僅存大榕樹，植草皮；1997年圓環內加蒲浩明大師「和樂」藝術雕像；1999年將尿尿小童重置圓環；2015年周邊遍植仙丹花圍籬；2017年重新改造。

嘉義市東門圓環重新改造啟用近7年，議員李奕德質詢批尿尿小童雕像基座阿里山林鐵意象腐蝕生鏽，草地坑洞多，座椅基座淘空歪斜，危害民眾休閒運動安全，與市府會勘結束4個多月不處理。記者魯永明／翻攝
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嘉義市東門圓環重新改造啟用近7年，議員李奕德質詢批尿尿小童雕像基座阿里山林鐵意象腐蝕生鏽，草地坑洞多，座椅基座淘空歪斜，危害民眾休閒運動安全，與市府會勘結束4個多月不處理。記者魯永明／翻攝
嘉義市東門圓環重新改造啟用近7年，議員李奕德質詢批尿尿小童雕像基座阿里山林鐵意象腐蝕生鏽，草地坑洞多，座椅基座淘空歪斜，危害民眾休閒運動安全，與市府會勘結束4個多月不處理。記者魯永明／翻攝
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嘉義 樹蛙 議員

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