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台南蚵受進口蚵衝擊3成多還沒採收 蚵農現況艱困

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市蚵仔養殖季快結束，受進口蚵衝擊，還有3成多沒收成。記者鄭惠仁／攝影
台南市蚵仔養殖季快結束，受進口蚵衝擊，還有3成多沒收成。記者鄭惠仁／攝影

台南市曾文溪以南浮棚養殖季6月結束，但受進口蚵影響，蚵農說，因進口蚵衝擊，影響價格及市場需求，以致還有3成未採收。台南蚵目前正肥，吃蚵好時節。農業局表示，除建立品牌促銷，另因蟲害造成蚵農損失，將協助低利貸款。漁業署已補助300萬初步規畫漁市場設計費，期2026年動工興建。

南市曾文溪以南到二仁溪的牡蠣養殖，養殖季從10月到隔年6年，7至9月因颱風季禁止放養，今年3月發生蚵仔受蟲害，蚵農損失慘重。但蚵農沒有漁業權無法獲補助，怨聲載道。

農業局表示，對於受損的養蚵戶，以低利貸款優惠協助度難關，另爭取漁業權，目前港務公司同意劃出漁業權區位，報交通部核准就能公告；但較大區域屬台江國家公園管轄，已就次審議會議的討論及建議整理中。蚵農指出，從祖先起就在這裡養蚵，擁有漁業權天經地義。

南市區漁會總幹事林鈺昕說，蚵仔的養殖季快結束，仍有3成多沒收成，主要是受越南進口蚵影響，希望政府在養殖季減少進口量並應加強把關，不要讓不安全的進口蚵近來。區漁會6月8日在廣場舉辦台南䲜(ya)贔(bi)產業文化活動，有台南蚵系列的蚵仔產品，歡迎民眾購買，用行動支持台南蚵對抗進口蚵。蚵農說，進口蚵常會混台灣蚵充當台灣蚵，到產地買絕對貨真價實；也有蚵農憂若遇強勁西南氣流，未收成的蚵仔會再受損，將血本無歸。

農業局表示，除建立台南蚵品牌，也加強水質及環境的稽查，守護蚵產業，其中南市區漁會魚市場因老舊有危險之虞，正爭取重建經費，目前漁業署已同意補助300萬元初步規劃設計費，墊付款案通過就可執行，接著還會有細部設計等作業要做，等完成後就能興建，經費2億多元。

台南 漁業署

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