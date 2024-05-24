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台南龍舟賽有亮點！ 看火龍與水龍守護台南

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南國際龍舟錦標賽將在6月6日至10日登場，今在安平開台天后宮舉行龍舟開光點睛儀式，由市長黃偉哲擔任主祭官，為龍舟開光點睛。記者鄭惠仁／攝影
台南國際龍舟錦標賽將在6月6日至10日登場，今在安平開台天后宮舉行龍舟開光點睛儀式，由市長黃偉哲擔任主祭官，為龍舟開光點睛。記者鄭惠仁／攝影

台南國際龍舟錦標賽將在6月6日至10日登場，今在安平開台天后宮舉行龍舟開光點睛儀式，由市長黃偉哲擔任主祭官，為龍舟開光點睛，祈求神龍有靈，選手平安完成競賽，也向媽祖祈求今年活動一切圓滿順利。去年龍舟賽開幕賽火舞表演很受歡迎，今年再演火舞，讓火龍與水龍守護台南。

市長黃偉哲說，龍舟競賽有歷史的典故，具文化傳承的意義，台南是文化古都，龍舟賽以傳承多年，今年視逢台南400，更具意義。黃偉哲點睛後祈求天上聖母神威顯現，保佑比賽期間都賽事順利、選手平安，同時也祈求媽祖保佑國家國泰民安，南市風調雨順，百姓平安。

體育局表示，往年舉辦龍舟賽前，會將大龍舟8艘及小龍舟4艘先擺放在安平開台天后宮廟埕1周淨身，昨晚已舉行完「淨油除穢科儀」，把12艘船身淨化、除穢，今天點睛，為龍舟開光點眼，迎接12艘全新氣象龍舟，準備在國際龍舟賽大展身手。

點睛儀式由黃偉哲擔任主祭官，市議員盧崑福、林美燕、李啟維、周麗津、林依婷，以及開台天后宮主委盧友禮、安平觀音亭主委嚴東賢、體育局長陳良乾、南市體育總會長吳志祥等人擔任點睛官。最有意思的是，龍舟懸掛有餅乾，儀式結束後取下餅乾，可以吃平安，民眾爭相索取。

今年台南國際龍舟錦標賽有97隊參賽，合計2212位選手，6日開幕當天也安排「Coming True即將成真火舞團」帶來精彩火舞表演，以國內首創結合運河水域的大型火舞表演，看看火龍與水龍如何共濟護台南。龍舟活動會場也安排美食、農特產及文創等攤位，還有精彩的藝文表演與體驗活動區，可以玩立蛋、童玩。

台南國際龍舟錦標賽將在6月6日至10日登場，今在安平開台天后宮舉行龍舟開光點睛儀式，由市長黃偉哲擔任主祭官，為龍舟開光點睛。記者鄭惠仁／攝影
台南國際龍舟錦標賽將在6月6日至10日登場，今在安平開台天后宮舉行龍舟開光點睛儀式，由市長黃偉哲擔任主祭官，為龍舟開光點睛。記者鄭惠仁／攝影
台南國際龍舟錦標賽將在6月6日至10日登場，今為龍舟開光點睛，儀式結束後，平安餅乾很搶手，市議員盧崑福（左起）、周麗津拿著餅乾要讓大家吃平安。記者鄭惠仁／攝影
台南國際龍舟錦標賽將在6月6日至10日登場，今為龍舟開光點睛，儀式結束後，平安餅乾很搶手，市議員盧崑福（左起）、周麗津拿著餅乾要讓大家吃平安。記者鄭惠仁／攝影

台南 黃偉哲 龍舟賽

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