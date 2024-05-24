嘉中校友出了3位警政署長 家鄉都在這個警分局轄區

台北市警察局長張榮興昨天升任警政署長，嘉義高中說，張榮興是第13屆傑出校友，加上第2屆、第5屆傑出校友侯友宜、陳國恩，共出3位警政署長，說明嘉中不只是培育醫師搖籃，還是警官搖籃；侯、陳、張3位前後任署長，家鄉都在朴子警分局轄區，署長張榮興及2位副署長陳永利、李西河家鄉也同為朴子分局轄區，傳為佳話。

嘉中甫慶祝百周年校慶，校方說，朴子市人張榮興、70年畢業，在台北市警局長任內獲選傑出校友，侯友宜則在北市刑警大隊長、陳國恩在嘉市警局長任內獲選傑出校友，3位都當到警界最高首長，張榮興與衛福部前部長薛瑞元去年校慶99周年同時獲選傑出校友。

朴子警分局轄管朴子市、六腳鄉、東石鄉，侯友宜、張榮興是朴子市人，陳國恩是六腳鄉人，無獨有偶，張榮興與兩位副署長陳有利、李西河家鄉也在朴子警分局，李西河是東石鄉人，陳有利是六腳鄉人，與陳國恩同鄉。

張榮興的父親張地2011年獲選朴子市公所模範父親，父親節前，當時任職台南市警局張榮興返鄉慶祝，當時74歲老父親張地受肝癌所苦，獲選模範父親正接受電療療程，由家人陪伴現身領獎，張地說，「活了大半輩子第一次接受表揚，以後恐怕沒機會了。」10多分現身，感動許多人，也成了他畢生最大榮耀。

「每次回家看到牆上多了塊匾額或獎狀，才知道父親又去做善事了。」張地長子、張榮興說，從小家境不寬裕，父親只要身邊有錢，就捐給貧困、弱勢家庭，或送到學校當獎助學金，行善從不吝嗇。考量父親年紀大收入有限，張榮興等3個兒子只能多送點錢，與父親一起做公益，也是盡孝道。