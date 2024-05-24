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嘉義新港大潭岳湖輕艇訓練基地 將增艇庫擴大浮動碼頭

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣長翁章梁（前）昨視察新港鄉大潭岳湖輕艇訓練基地，坐上輕艇和學生一起划槳。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（前）昨視察新港鄉大潭岳湖輕艇訓練基地，坐上輕艇和學生一起划槳。記者黃于凡／攝影

嘉義縣新港大潭岳湖長度近400公尺，是縣內山區難得的寬廣水域，近年整治後提供為輕艇訓練基地，民雄國中輕艇隊今年拿下全中運3面銀牌。縣長翁章梁昨訪視訓練基地，校方及議員提出希望擴大浮動碼頭，並新建艇庫放置輕艇等；翁章梁說，會斥資230萬元改善。

縣府教育處表示，去年向體育署爭取280萬元經費，購買各式輕艇、裝配及用具，今年再爭取230萬元經費，將新建艇庫、浮動碼頭，也會增購救生艇，評估場地打造更衣淋浴間。

翁章梁昨首次體驗輕艇划槳，還換艇和學生一起划龍舟，直說感到戰戰兢兢，相信熟悉後會如魚得水，且能訓練手臂肌肉及平衡感，是很好運動。

民雄國中校長吳敏男說，大潭岳湖是嘉義縣輕艇競賽地點，現有浮動碼頭面積太小，舉辦大型比賽需再花錢租借，盼擴大現有浮動碼頭，節省租金、保障日常訓練安全，並增購救生艇，另，每艘輕艇要價30至50萬元，目前露天放置，風吹日曬很可惜，需要新建艇庫。

議員林秀琴說，學生周一至周四每天練習約3小時，使用頻率高，希望增設更衣及淋浴間。

縣長翁章梁說，學生輕艇競賽成績優異，一定大力支持，將研究地目是否符合，會陸續改進場地設備，而文昌國小、布新國小陸續加入輕艇運動，盼也在布袋尋找好的水域。

划龍舟 嘉義 碼頭 翁章梁

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