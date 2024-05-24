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嘉市多處地震避難所安全有疑 議員建議加強巡檢
4月3日花蓮大震後仍頻傳地震，嘉義市又接近白河、中埔、梅山斷層，有議員昨質詢說嘉市43處地震避難所，符合中長期災害收容有36處，可供收容7634人，其中10幾處有安全疑慮，有些社區活動中心初評結構有疑慮無法供地震避難，應居安思危。市府表示，會輔導改善。
社會處表示，市區共計43處地震災害收容處，可臨時避難24小時內的場所，共能收容7萬1501人、可收容1日至1周內的場所，可收容3萬5743人、可收容1周至3個月內場所有36處，可收容7634人，另與雲林科技大學合作，2023年模擬梅山斷層及木屐寮斷層地震災損，評估收容量能充足，也和飯店簽署合作，一旦發生災難可提供暫時安置。
市議員戴寧表示，嘉市4月有近30次地震，但中長期收容場所中有10幾處有安全疑慮，有些結構有疑慮不能供地震時使用，但都有長輩在裡面活動，恐讓人誤以為這建築在地震時仍可使用。
戴寧也質疑，嘉市有26萬多人，這樣的避難空間足夠嗎？尤其嘉市30年以上舊建物有5893棟，市府應加強巡視有疑慮避難場所。
社會處回應，經過盤點後，共14處有安全疑慮的避難所，屬市府產權已編預算整修，但非屬市府的例如學校、社區所有，會輔導協助。
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