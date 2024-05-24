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國土新法明年上路違建農舍恐重罰30萬以上 雲林議員：會死人

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
議員蔡東富針對明年可能施行的新國土計畫法有關違建農舍罰款大幅提高感到憂慮，強調不但將損及農權引起更多爭議，農民不堪重罰「會死人啦！」。記者蔡維斌／攝影
議員蔡東富針對明年可能施行的新國土計畫法有關違建農舍罰款大幅提高感到憂慮，強調不但將損及農權引起更多爭議，農民不堪重罰「會死人啦！」。記者蔡維斌／攝影

預定明年上路的新國土計畫法，針對違建農舍或工廠將全面提高罰則，預料將衝擊農業城市。雲林縣多名議員昨質詢表示，1年來違建農舍裁罰就逾1、200件，現多半只罰6萬元，未來將可能重罰30萬元以上，「會死人啦！」要求縣府做好因應。縣長張麗善表示，將成立專案小組研討，以保障農業權。

縣府地政處指出，新法增加兩項罰則，對從事未符合國土功能分區及其分類使用者可罰100到500萬元、未經許可從事符合國土功能分區者可罰30至150萬元，主要針對在農地未經容許就蓋工廠、農舍，或提出申請但未經許可就蓋農舍者，都適用這兩項新法。

議員蔡東富指出，雲林平原農地12萬公頃，農1、農2的農地就多達8萬公頃，農民辛苦又收入少，眼看新國土計畫法即將上路，對於農地未農用的罰則大幅變革，原本違規農舍裁罰標準是6到30萬元，新法罰額大幅提高且可連續裁罰，屬經濟弱勢的農民如何禁得起連續重罰，若因寒蟬效應讓農民不敢蓋農舍，更會影響年輕子弟返鄉意願，縣府要有所因應。

議員李明哲也說，新法規範許多人不了解，罰責項目的界定務必要明確，例如農舍圍牆或鋪面等超限使用，該如何裁量也要制訂一套可供依循的標準。

縣長張麗善指出，雲林農事人口多，有其特殊性，包括農地蓋廟就地合法化、持分複雜農地等，在新法制訂前縣府就曾經多次向中央爭取保障「農業權」，未來也將跨局處成立專案小組討論，不讓法令過苛，以保障農權。

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