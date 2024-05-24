國土新法明年上路違建農舍恐重罰30萬以上 雲林議員：會死人

預定明年上路的新國土計畫法，針對違建農舍或工廠將全面提高罰則，預料將衝擊農業城市。雲林縣多名議員昨質詢表示，1年來違建農舍裁罰就逾1、200件，現多半只罰6萬元，未來將可能重罰30萬元以上，「會死人啦！」要求縣府做好因應。縣長張麗善表示，將成立專案小組研討，以保障農業權。

縣府地政處指出，新法增加兩項罰則，對從事未符合國土功能分區及其分類使用者可罰100到500萬元、未經許可從事符合國土功能分區者可罰30至150萬元，主要針對在農地未經容許就蓋工廠、農舍，或提出申請但未經許可就蓋農舍者，都適用這兩項新法。

議員蔡東富指出，雲林平原農地12萬公頃，農1、農2的農地就多達8萬公頃，農民辛苦又收入少，眼看新國土計畫法即將上路，對於農地未農用的罰則大幅變革，原本違規農舍裁罰標準是6到30萬元，新法罰額大幅提高且可連續裁罰，屬經濟弱勢的農民如何禁得起連續重罰，若因寒蟬效應讓農民不敢蓋農舍，更會影響年輕子弟返鄉意願，縣府要有所因應。

議員李明哲也說，新法規範許多人不了解，罰責項目的界定務必要明確，例如農舍圍牆或鋪面等超限使用，該如何裁量也要制訂一套可供依循的標準。

縣長張麗善指出，雲林農事人口多，有其特殊性，包括農地蓋廟就地合法化、持分複雜農地等，在新法制訂前縣府就曾經多次向中央爭取保障「農業權」，未來也將跨局處成立專案小組討論，不讓法令過苛，以保障農權。