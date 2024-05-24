南市私幼不當體罰 2教保員遭重罰

台南永康區某私立幼兒園上月發生幼童疑因挑食，兩名教保員涉集體體罰幼兒的事件，市府啟動調查，確認2名教保員屬情節重大的連續性體罰，終身不得擔任教保服務人員，且通報登錄於全國不適任教育人員系統，並加處兩人各60萬元罰鍰；至於該幼兒園未善盡管理及輔導責任，負責人也重罰6萬元。

此為台南類似事件歷來最高罰鍰，教育局長鄭新輝昨天在議會受訪表示，幼兒園班上16名幼童中有12人受81次的不當管教及體罰行為，包括打頭、打臉，還連續強迫餵食，以拿湯匙強力硬塞食物往幼兒嘴巴灌食物，沒給幼兒吞嚥拒絕時間等情節。

「虐童零容忍，只要查證屬實一定重罰！」鄭新輝說，經外聘學者專家組成調查小組，考量情節、次數、頻率及對幼兒傷害之情事，認定為終身不得擔任教保服務人員，也呼籲所有幼兒園負責人要善盡督導責任，因幼兒真的還小，很多行為需要耐心地引導，才是教育人員應有行為。

市議員陳秋萍日前接到家長投訴指幼童被教保員打頭情事，9日提出質詢，播放影帶可見教保員背對鏡頭打小孩；南市教育局表示，此案將主動移送地檢署偵辦，會公布負責人姓名、教保服務機構名稱，後續協助園內幼兒後續相關轉園的需求。