聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市私幼不當體罰 2教保員遭重罰

聯合報／ 記者鄭惠仁吳淑玲／台南報導
台南市永康區某幼兒園教保員打孩子被監視器攝錄。圖／陳秋萍提供
台南市永康區某幼兒園教保員打孩子被監視器攝錄。圖／陳秋萍提供

台南永康區某私立幼兒園上月發生幼童疑因挑食，兩名教保員涉集體體罰幼兒的事件，市府啟動調查，確認2名教保員屬情節重大的連續性體罰，終身不得擔任教保服務人員，且通報登錄於全國不適任教育人員系統，並加處兩人各60萬元罰鍰；至於該幼兒園未善盡管理及輔導責任，負責人也重罰6萬元。

此為台南類似事件歷來最高罰鍰，教育局鄭新輝昨天在議會受訪表示，幼兒園班上16名幼童中有12人受81次的不當管教及體罰行為，包括打頭、打臉，還連續強迫餵食，以拿湯匙強力硬塞食物往幼兒嘴巴灌食物，沒給幼兒吞嚥拒絕時間等情節。

「虐童零容忍，只要查證屬實一定重罰！」鄭新輝說，經外聘學者專家組成調查小組，考量情節、次數、頻率及對幼兒傷害之情事，認定為終身不得擔任教保服務人員，也呼籲所有幼兒園負責人要善盡督導責任，因幼兒真的還小，很多行為需要耐心地引導，才是教育人員應有行為。

市議員陳秋萍日前接到家長投訴指幼童被教保員打頭情事，9日提出質詢，播放影帶可見教保員背對鏡頭打小孩；南市教育局表示，此案將主動移送地檢署偵辦，會公布負責人姓名、教保服務機構名稱，後續協助園內幼兒後續相關轉園的需求。

幼兒園 教育局 鄭新輝

延伸閱讀

南市私幼爆集體不當體罰 教局：12名幼童被巴頭、搧打及強灌食

南市私幼2教保員體罰 教局認定終身不適任各罰60萬元並法辦

台南時空旅行主展館搶先開箱 AI把教育局長變「林俊傑」

台南兒童藝術教育節啟動 「藝」起玩、賞、學、武、SHOW

相關新聞

台南龍崎「山道猴」 轉進關廟、田寮交界

台南龍崎區182線道曾聚集「山道猴子」競速，市府專案執法後情況減少，有議員昨質詢說，機車族現轉進鄰近的關廟區龜洞往高雄田...

國土新法明年上路違建農舍恐重罰30萬以上 雲林議員：會死人

預定明年上路的新國土計畫法，針對違建農舍或工廠將全面提高罰則，預料將衝擊農業城市。雲林縣多名議員昨質詢表示，1年來違建農...

嘉市多處地震避難所安全有疑 議員建議加強巡檢

4月3日花蓮大震後仍頻傳地震，嘉義市又接近白河、中埔、梅山斷層，有議員昨質詢說嘉市43處地震避難所，符合中長期災害收容有...

嘉義新港大潭岳湖輕艇訓練基地 將增艇庫擴大浮動碼頭

嘉義縣新港大潭岳湖長度近400公尺，是縣內山區難得的寬廣水域，近年整治後提供為輕艇訓練基地，民雄國中輕艇隊今年拿下全中運...

南市私幼不當體罰 2教保員遭重罰

台南永康區某私立幼兒園上月發生幼童疑因挑食，兩名教保員涉集體體罰幼兒的事件，市府啟動調查，確認2名教保員屬情節重大的連續...

放下身段力拚事業第2春 失業課長心境轉換有撇步

雲林縣55歲左明燦，基層作業員幹起，一路拚到製帽工廠的課長主管，不料疫情爆發工廠歇業，他和在同家公司上班的太太同時失業，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。