台南龍崎「山道猴」 轉進關廟、田寮交界

台南龍崎區182線道曾聚集「山道猴子」競速，市府專案執法後情況減少，有議員昨質詢說，機車族現轉進鄰近的關廟區龜洞往高雄田寮區，該條官崙街以西龜橋連接兩市，但路寬最窄不到3公尺，近期事故有上升趨勢，因也能通往未來沙崙成大兒童醫院，一定要加快改善；市長黃偉哲允諾，先解決道路坡度如雲霄飛車問題，減少車禍發生。

黃偉哲答詢說，市府已規畫將台南部分的官崙街拓寬為8公尺，但西龜橋改建需要約1.4億元，因未納入二仁溪主體整治計畫，須請立委向中央爭取，否則道路拓寬後，橋梁寬度還是不到3公尺，又會被批浪費公帑。

市議員陳皇宇說，182線龍崎段先前連兩年釀5死悲劇，市府下令改善後，龍崎的山道猴子消失了，近期在關廟區龜洞里台19甲線南雄南路常有機車族超速呼嘯而過，再通過西龜橋前往高雄田寮區月世界，假日眾多車友聚集競速，也造成車禍頻繁，因過西龜橋後屬高雄轄區，發生交通意外不算台南，事故數字未明顯增加。

陳皇宇說，龜洞里西龜橋是台南最南端，與高雄往來不到10分鐘，沙崙成大醫院明年就要動工，將是南台灣最大的兒童醫院，前去車程也只要15分鐘，未來車流量會非常大，但道路狹窄會車困難，要求龜洞159線官崙街往西龜橋的路段，須盡早拓寬。

南市工務局說，關廟南159線官崙街銜接高138線道路拓寬計畫，2021年完成規畫，西龜橋擬改建拓寬為12公尺、官崙街拓寬至8公尺，但西龜橋要由台南與高雄分攤經費，向第六河川分署要補助，因西龜橋跨松子腳溪尚未有治理計畫，未符補助條件，且官崙街部分住戶不同意用地徵收拓寬道路。

工務局指出，第六河川分署預計6月公告二仁溪治理計畫，松子腳溪屬二仁溪支流，預計向第六河川分署再次申請補助。