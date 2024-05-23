放下身段力拚事業第2春 失業課長心境轉換有撇步

雲林縣55歲左明燦，基層作業員幹起，一路拚到製帽工廠的課長主管，不料疫情爆發工廠歇業，他和在同家公司上班的太太同時失業，中高齡失業家計生變，他一心想重返職場，主管職缺難尋，虎尾就業中心運用「職場學習及再適應」及「僱用獎助」計畫，協助他重返職場，在一家毛巾工廠當起快樂作業員，從主管回歸基層員工他樂在其中，強調「心態調整也是必要功課」。

17歲踏入職場的左明燦，一直在傳統產業工作，20多年從司機、作業員一路晉升擔任生產線課長，和妻子同家公司努力打拚，終能熬出頭，工作和家庭穩定和樂，原以為可這樣工作到退休，沒想到一場疫情，訂單大減，突如其來的關廠，打亂了職涯規畫；與妻雙雙失業，家庭帶來重大轉折。

「沒想到力拚當上課長，反成了重新謀職的絆腳石」雖當生產線主管，但著重在操作管理，卻沒進一步學會電腦文書作業，使他想找工作，不論是主管或基層員工，幾次面試都失敗，內心挫折讓他不禁疑惑自己能力。

他找虎尾就業中心協助，並自我調整心態，拋開當主管光環，只把過去的經驗留下，謙卑面對未來，最後在「職場學習及再適應」及「僱用獎助」計畫協助下，他重返職場，在益得棉織廠負責毛巾生產、包裝、理貨等工作，起卸貨身手敏捷，老板都稱讚他不像是兩個孫子的少年阿公。

他笑說，滿身是汗卻是滿心喜悅，重回職場真好，心態調整好工作更有力。工廠老板也表示，中高齡員工年紀稍長，卻有著年輕人沒有的歷練與穩定性，不用太多管理就能把任務完成，搭配政府獎勵政策，晉用中高齡員工也不錯。