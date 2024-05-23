單日告發12件！南市新營警加強取締復興路違規占用機車道亂象

台南市新營區復興路是地方交通門戶，警方發現不少汽車用路人占用機車道卸貨或購物，越來越嚴重，危及機車族安全，即日起加強執法力道，21日當天就告發12件，宣示整頓交通決心。

新營警分局說，復興路從小北百貨到新營交流道間機車道，常有駕駛朋友貪圖便利，占用機車道，下車買東西或卸貨，嚴重影響交通，如突開車門，恐碰撞經過機車，非常危險。

為遏止違停亂象，警方除每周規劃1次以上「清道專案」工作外，並機動巡邏提高執法強度及頻率，以維護行車安全及降低交通事故的發生，還給用路人權利，改善交通秩序，5月21日當日即已告發12件。

警方表示，依據道交條例55條規定，違規臨停紅線、人行道、騎樓、交岔路口、公車招呼站10公尺、消防車出入口5公尺內臨停、不依順行方向臨停等，可依罰裁罰300至600六罰鍰。若臨停於機慢車優先道可能就觸犯同法60條第2項第3款規定「不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示」，罰鍰數額也提升為900至1800元。除警方發現將依法舉發外，也屬民眾可檢舉項目。