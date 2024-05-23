地震頻傳…嘉市議員揭部分避難所有安全疑慮 社會處回應

4月3日花蓮大震後仍頻傳地震，嘉市又接近白河、中埔、梅山斷層，議員今質詢，指嘉市43處地震避難所，符合C型（可居住）地震災害收容36處，可供收容7634人，其中17處有安全疑慮，例如光路里巷弄長照站原是C型避難所，但結構有疑慮所以不能供地震避難使用，卻每天開放給長輩在建築物裡活動？市府應居安思危，才能避免遺憾發生。

市議員戴寧表示，嘉義市4月間有近30次地震，嘉市C型避難所中有17處有安全疑慮，例如光路里巷弄長照站是C型避難所，因結構有疑慮所以不能供地震時使用，但每天都有長輩在裡面活動，可能會讓長輩誤以為這建築在地震時仍可使用。這處建築是嘉義市府於1991年補助重建，至今未整修。

戴寧質詢，嘉市有26萬多人，這樣的避難空間足夠嗎？是否有編預算整修？她調查全市里長只有3名里長知道避難 所有耐震疑慮，嘉市30年以上舊建物有5893棟、27240戶，市府應加強巡視有疑慮避難所。

社會處表示，市區共計43處地震災害收容處，符合A類（24小時內，1平方公尺／人）收容71501人、B類（1日至1周內，2平方公尺／人）收容35743人、C類（1周至3個月內，4平方公尺／人）有36處可收容7634人，另與雲林科技大學合作，2023年模擬梅山斷層及木屐寮斷層地震災損，評估收容量能充足。另與和飯店簽署合作，一旦發生災難可提供暫時安置。