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嘉市議員遭逼車遇襲今議會感謝檢警 強調不是自導自演

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
議員林煒軒質詢，感謝檢警與議會同仁，證明自己是受害者絕非自導自演。記者李宗祐／攝影
議員林煒軒質詢，感謝檢警與議會同仁，證明自己是受害者絕非自導自演。記者李宗祐／攝影

嘉義市民進黨籍議員林煒軒今年1月間遭逼車製造糾紛襲擊案，檢方已將5名涉案人偵結起訴；今天林煒軒在議會質詢時感謝檢警調查，強調絕非自導自演，對於造成他人困擾，深致表達歉意。

議員林煒軒今年1月28日遭2名男子逼車製造糾紛襲擊案，檢方已將5名涉案人偵結起訴，但期間牽扯3名議員，包括同夥為方便出進出派出所假借議員張敏琪名義送菸、送檳榔？議員黃敏修被提告，檢方以事證不足不起訴，起訴書誤植議員郭定緯等。日前張敏琪還要求林煒軒道歉，不然將提告妨礙名譽。

林煒軒上午質詢，在螢幕上以「感謝」為題，表示檢警等執法人員用心，相信執法人員都恪守行政中立、全力以赴辦案。議會透過專案小組釐清真相，自己是受害者，絕非自導自演，讉責暴力是不分黨派。

他說，自己年輕還需要學習，希望能向議會前輩請益，我們都是台灣人、嘉義人，應該共同為這城市打拚共同為下個世代負責任。做為民意代表有責任要更加的謙卑。謝謝大家在這段期間對他的關注和關心。

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嘉義 林煒軒 議員

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