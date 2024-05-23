嘉市議員遭逼車遇襲今議會感謝檢警 強調不是自導自演
嘉義市民進黨籍議員林煒軒今年1月間遭逼車製造糾紛襲擊案，檢方已將5名涉案人偵結起訴；今天林煒軒在議會質詢時感謝檢警調查，強調絕非自導自演，對於造成他人困擾，深致表達歉意。
議員林煒軒今年1月28日遭2名男子逼車製造糾紛襲擊案，檢方已將5名涉案人偵結起訴，但期間牽扯3名議員，包括同夥為方便出進出派出所假借議員張敏琪名義送菸、送檳榔？議員黃敏修被提告，檢方以事證不足不起訴，起訴書誤植議員郭定緯等。日前張敏琪還要求林煒軒道歉，不然將提告妨礙名譽。
林煒軒上午質詢，在螢幕上以「感謝」為題，表示檢警等執法人員用心，相信執法人員都恪守行政中立、全力以赴辦案。議會透過專案小組釐清真相，自己是受害者，絕非自導自演，讉責暴力是不分黨派。
他說，自己年輕還需要學習，希望能向議會前輩請益，我們都是台灣人、嘉義人，應該共同為這城市打拚共同為下個世代負責任。做為民意代表有責任要更加的謙卑。謝謝大家在這段期間對他的關注和關心。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言