國土新法違建農舍重罰百萬以上 雲林議員：會死人啦！

預定明年上路的新國土計畫法，針對違農舍或工廠將全面提高罰責，尤其新增兩項罰責高達30到500萬元，對農業縣將帶來衝擊，雲林議會今天總質詢成熱議焦點，尤其一年違建農舍裁罰就逾1、200件，多半只罰6萬元，未來將重罰30萬元以上，議員說「會死人啦！」，要求縣府做好因應，縣長張麗善表示，將成立專案小組研討，以保障農業權。

議員蔡東富指出，雲林縣平原農地12萬公頃，農1、農2的農地就多達8萬公頃，農民辛苦又收入少，眼看新國土計畫法即將上路，對於農地未農用的罰責大幅變革，原本違規農舍裁罰標準是6到30萬元，據聞新法罰責將提高到百萬元以上，這攸關農民權益甚大，但農民至今普遍仍不知曉，一旦施行將帶來很大衝擊。

蔡東富說，違建農舍過去縣府裁罰通常採最低標準6萬元，如今罰額大幅提高且可連續裁罰，原屬經濟弱勢的農民如何能經得起連續重罰「會死人啦！」，若因寒蟬效應農民不敢蓋農舍，更會影響年輕子弟返鄉意願，縣府應要有所因應。

地政處指出，新法增加兩項罰責，主要針對從事未符合國土功能分區及其分類使用者可罰100到500萬元，未經許可從事符合國土功能分區者可罰30至150萬元，主要針對在農地未經容許就蓋工廠、農舍，或提出申請但未經許可就蓋農舍者，都適用這兩項新法。

議員李明哲也指出，新法規範許多人不了解，罰責項目的界定務必要明確，例如農舍圍牆或鋪面等超限使用，該如何裁量也要制訂一套可供依循的標準，否則任意重罰防弊不但引起更多爭議和民怨，也徒增行政、民意機構疲於奔命，農民受傷更大。