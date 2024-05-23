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國土新法違建農舍重罰百萬以上 雲林議員：會死人啦！

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
議員蔡東富針對明年可能施行的新國土計畫法有關違建農舍罰款大幅提高感到憂慮，強調不但將損及農權引起更多爭議，農民不堪重罰「會死人啦！」。記者蔡維斌／攝影
議員蔡東富針對明年可能施行的新國土計畫法有關違建農舍罰款大幅提高感到憂慮，強調不但將損及農權引起更多爭議，農民不堪重罰「會死人啦！」。記者蔡維斌／攝影

預定明年上路的新國土計畫法，針對違農舍或工廠將全面提高罰責，尤其新增兩項罰責高達30到500萬元，對農業縣將帶來衝擊，雲林議會今天總質詢成熱議焦點，尤其一年違建農舍裁罰就逾1、200件，多半只罰6萬元，未來將重罰30萬元以上，議員說「會死人啦！」，要求縣府做好因應，縣長張麗善表示，將成立專案小組研討，以保障農業權。

議員蔡東富指出，雲林縣平原農地12萬公頃，農1、農2的農地就多達8萬公頃，農民辛苦又收入少，眼看新國土計畫法即將上路，對於農地未農用的罰責大幅變革，原本違規農舍裁罰標準是6到30萬元，據聞新法罰責將提高到百萬元以上，這攸關農民權益甚大，但農民至今普遍仍不知曉，一旦施行將帶來很大衝擊。

蔡東富說，違建農舍過去縣府裁罰通常採最低標準6萬元，如今罰額大幅提高且可連續裁罰，原屬經濟弱勢的農民如何能經得起連續重罰「會死人啦！」，若因寒蟬效應農民不敢蓋農舍，更會影響年輕子弟返鄉意願，縣府應要有所因應。

地政處指出，新法增加兩項罰責，主要針對從事未符合國土功能分區及其分類使用者可罰100到500萬元，未經許可從事符合國土功能分區者可罰30至150萬元，主要針對在農地未經容許就蓋工廠、農舍，或提出申請但未經許可就蓋農舍者，都適用這兩項新法。

議員李明哲也指出，新法規範許多人不了解，罰責項目的界定務必要明確，例如農舍圍牆或鋪面等超限使用，該如何裁量也要制訂一套可供依循的標準，否則任意重罰防弊不但引起更多爭議和民怨，也徒增行政、民意機構疲於奔命，農民受傷更大。

農業處長魏勝德指出，一般農舍還是可申請且違規也適用原有6至30萬元法條，至於高額罰款相關條文則由中央解釋。縣長張麗善指出，雲林農事人口多，有其特殊性，包括農地蓋廟就地合法化、持分複雜農地等，在新法制訂前縣府就曾多次向中央爭取保障「農業權」，未來也將跨局處成立專案小組討論，不讓法令過苛，以能保障農權。

議員蔡東富和李明哲針對新國土計畫法的罰責，質詢縣府要求提出因應對策。記者蔡維斌／攝影
議員蔡東富和李明哲針對新國土計畫法的罰責，質詢縣府要求提出因應對策。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善針對預定明年上路的新國土計畫法，將責成跨局處專案小組研討保障農權。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善針對預定明年上路的新國土計畫法，將責成跨局處專案小組研討保障農權。記者蔡維斌／攝影
新國土計畫法加重違建農舍的罰責，雲林廣大農地將面臨更嚴格管制，引起縣議會關切。記者蔡維斌／攝影
新國土計畫法加重違建農舍的罰責，雲林廣大農地將面臨更嚴格管制，引起縣議會關切。記者蔡維斌／攝影

張麗善 農地 農民 農舍 雲林

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