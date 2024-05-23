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影／嘉縣大潭岳湖輕艇訓練基地 將再增艇庫、擴大浮動碼頭

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（右）今天訪視新港鄉大潭岳湖輕艇訓練基地，坐上輕艇和學生一起划槳。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右）今天訪視新港鄉大潭岳湖輕艇訓練基地，坐上輕艇和學生一起划槳。記者黃于凡／攝影

嘉義縣新港大潭岳湖長度近400米，是山區難得的寬廣水域，精忠廟近年整治湖泊，提供鄰近學校作為輕艇訓練基地，民雄國中輕艇隊今年拿下全中運3面金牌，縣長翁章梁今天訪視訓練基地，首次體驗下艇划槳，今年將斥資230萬元擴大浮動碼頭、增設更衣間及艇庫。

民雄國中校長吳敏男說，大潭岳湖是嘉義縣輕艇競賽地點，現有浮動碼頭面積太小，舉辦大型比賽需再花錢租借，盼擴大現有浮動碼頭，節省租金、保障日常訓練安全，並增購救生艇；另，每艘輕艇要價30至50萬元，目前露天放置，風吹日曬很可惜，需要新建艇庫。

議員林秀琴說，學生周一至周四每天練習約3小時，使用頻率高，有更衣及盥洗需求，鄰近有一塊三角形國有地，盼增設更衣及淋浴間。縣長翁章梁說，學生輕艇競賽成績優異，一定大力支持，將研究地目是否符合，也會陸續改進場地設備，盼嘉義縣未來拿到更好成績。

縣府教育處表示，去年向體育署爭取280萬元經費，購買各式輕艇、裝配及用具，今年再爭取230萬元經費，將新建艇庫、浮動碼頭，也會增購救生艇，評估場地打造更衣淋浴間。翁章梁說，文昌國小、布新國小陸續加入輕艇運動，盼在布袋尋找好的水域，增加布袋風光。

翁章梁今天首次體驗輕艇，教練請學生幫清座位積水，翁相當大氣說「不用」，直接坐上輕艇划槳，還換艇和學生一起划龍舟，上岸後褲子濕一大塊。翁章梁坦言，第一次體驗感到「戰戰兢兢」，相信熟悉後就會如魚得水，且能訓練手臂肌肉及平衡感，是很好的運動。

嘉義縣長翁章梁（左）今天訪視新港鄉大潭岳湖輕艇訓練基地，坐上輕艇和學生一起划槳。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左）今天訪視新港鄉大潭岳湖輕艇訓練基地，坐上輕艇和學生一起划槳。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左二）今天視察新港鄉大潭岳湖輕艇訓練基地，盤點場地及設備需求。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左二）今天視察新港鄉大潭岳湖輕艇訓練基地，盤點場地及設備需求。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天訪視新港鄉大潭岳湖輕艇訓練基地，坐上輕艇和學生一起划槳。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天訪視新港鄉大潭岳湖輕艇訓練基地，坐上輕艇和學生一起划槳。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天訪視新港鄉大潭岳湖輕艇訓練基地，和學生一起划龍舟。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天訪視新港鄉大潭岳湖輕艇訓練基地，和學生一起划龍舟。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天視察新港鄉大潭岳湖輕艇訓練基地，盼在布袋鎮也打造一處基地。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天視察新港鄉大潭岳湖輕艇訓練基地，盼在布袋鎮也打造一處基地。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左）今天訪視新港鄉大潭岳湖輕艇訓練基地，坐上輕艇和學生一起划槳。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左）今天訪視新港鄉大潭岳湖輕艇訓練基地，坐上輕艇和學生一起划槳。記者黃于凡／攝影

划龍舟 嘉義 國有地 翁章梁

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