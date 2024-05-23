快訊

他們因何支持？挪威、西班牙、愛爾蘭承認巴勒斯坦

中職／讓渡合約無人接手 黃勇傳成自由球員

許信良：民進黨核電政策一定要改 否則企業沒辦法生存

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南善化農會冰棒旺季月產上看10萬支 冰品銷售中心8月重建

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
善化區農會冰品工廠每月生產冰棒上看10萬支，口味多樣很受消費者青睞。記者莊曜聰／攝影
善化區農會冰品工廠每月生產冰棒上看10萬支，口味多樣很受消費者青睞。記者莊曜聰／攝影

炎炎夏日將至，民眾總是會選擇吃冰消暑，台南市善化區農會冰品工廠選用在地農特產製作冰棒、冰淇淋，包括芒果、鳳梨、紅豆、芋頭、芝麻等口味用料紮實，很受消費者青睞，還幫台鹽代工冰棒，全台多處遊憩區的買得到，現在正值旺季，每月生產冰棒上看10萬支，是農會「金雞母」，位於茄拔里的冰品銷售中心也將投入4000萬重建，未來將有新風貌。

台灣民間有句趣味俗諺「第一賣冰、第二當醫生」，因為天氣炎熱，賣冰生意薄利多銷，收入相當不錯，善化區農會總幹事楊耿榮說，農會開設製冰工廠已經有超過20年歷史，有古早味的香蕉清冰、多種口味的冰棒、冰餅、冰淇淋，除了自有品牌外，也和連鎖賣場合作、以及代工生產，光是冰棒每天就可生產8000支左右，夏季還得加班趕工。

冰品工廠及銷售中心位於善化區茄拔里，店長葉俊麟說，善化農會冰品口感紮實，用的材料都是在地農產，包括關廟鳳梨、善化胡麻、芋頭、台南芒果等，像是紅豆冰棒及香蕉清冰上的紅豆餡，就是選用屏東萬丹的「老鷹紅豆」，雖然成本較高，但口味就是比較好，也做出口碑，去年疫情趨緩後，銷量又開始上升，近來也有民眾回籠「掃貨」。

冰品銷售中心在台1線省道旁，經常有單車、重機車隊前來，還有戶外教學、遊覽車都會停靠休憩吃冰，現有空間與信用部共用較為有限，善化區農會向南市府、中央爭取經費補助，投入4000萬改建，預計今年8月動工、工期2年，未來將提供更完整的購物及遊憩空間。

善化農會冰品銷售中心還有古早味香蕉清冰，淋上屏東萬丹紅豆熬煮的紅豆餡，令人食指大動。記者莊曜聰／攝影
善化農會冰品銷售中心還有古早味香蕉清冰，淋上屏東萬丹紅豆熬煮的紅豆餡，令人食指大動。記者莊曜聰／攝影
南部天氣炎熱，當地民眾選擇吃冰消暑，到善化農會冰品銷售中心「掃貨」。記者莊曜聰／攝影
南部天氣炎熱，當地民眾選擇吃冰消暑，到善化農會冰品銷售中心「掃貨」。記者莊曜聰／攝影
善化農會冰品銷售中心預計今年8月動工重建，提供更完善的休憩及購物空間。記者莊曜聰／攝影
善化農會冰品銷售中心預計今年8月動工重建，提供更完善的休憩及購物空間。記者莊曜聰／攝影

冰品 冰棒 台南 農會

相關新聞

台南「山道猴子」集體消失？ 議員：轉往高雄交界「西龜橋」

台南最南端關廟龜洞與高雄田寮以「西龜橋」為界，但連接路寬從高雄端15公尺到台南剩不到3公尺，議員指出，市府下令專案改善1...

國土新法違建農舍重罰百萬以上 雲林議員：會死人啦！

預定明年上路的新國土計畫法，針對違農舍或工廠將全面提高罰責，尤其新增兩項罰責高達30到500萬元，對農業縣將帶來衝擊，雲...

台南大型就業博覽會25日南台科大登場 提供逾4600職缺

「台南好生活 台南呷頭路」大型就業博覽會，25日上午9時至12時在永康區南台科技大學辦理，有統一企業等90家廠商提供46...

桃花心木果實卡車輪害摔車！騎士受傷乘客骨折 雲林議員籲盤點路樹

民進黨議員張維崢今天指出，4月有騎士行經雲67線，機車後輪因卡桃花心木果實導致摔車，後座乘客腿部骨折，要求縣府盤點縣內路...

影／嘉縣大潭岳湖輕艇訓練基地 將再增艇庫、擴大浮動碼頭

嘉義縣新港大潭岳湖長度近400米，是山區難得的寬廣水域，精忠廟近年整治湖泊，提供鄰近學校作為輕艇訓練基地，民雄國中輕艇隊...

台南善化農會冰棒旺季月產上看10萬支 冰品銷售中心8月重建

炎炎夏日將至，民眾總是會選擇吃冰消暑，台南市善化區農會冰品工廠選用在地農特產製作冰棒、冰淇淋，包括芒果、鳳梨、紅豆、芋頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。