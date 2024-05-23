台南善化農會冰棒旺季月產上看10萬支 冰品銷售中心8月重建

炎炎夏日將至，民眾總是會選擇吃冰消暑，台南市善化區農會冰品工廠選用在地農特產製作冰棒、冰淇淋，包括芒果、鳳梨、紅豆、芋頭、芝麻等口味用料紮實，很受消費者青睞，還幫台鹽代工冰棒，全台多處遊憩區的買得到，現在正值旺季，每月生產冰棒上看10萬支，是農會「金雞母」，位於茄拔里的冰品銷售中心也將投入4000萬重建，未來將有新風貌。

台灣民間有句趣味俗諺「第一賣冰、第二當醫生」，因為天氣炎熱，賣冰生意薄利多銷，收入相當不錯，善化區農會總幹事楊耿榮說，農會開設製冰工廠已經有超過20年歷史，有古早味的香蕉清冰、多種口味的冰棒、冰餅、冰淇淋，除了自有品牌外，也和連鎖賣場合作、以及代工生產，光是冰棒每天就可生產8000支左右，夏季還得加班趕工。

冰品工廠及銷售中心位於善化區茄拔里，店長葉俊麟說，善化農會冰品口感紮實，用的材料都是在地農產，包括關廟鳳梨、善化胡麻、芋頭、台南芒果等，像是紅豆冰棒及香蕉清冰上的紅豆餡，就是選用屏東萬丹的「老鷹紅豆」，雖然成本較高，但口味就是比較好，也做出口碑，去年疫情趨緩後，銷量又開始上升，近來也有民眾回籠「掃貨」。