台南「山道猴子」集體消失？ 議員：轉往高雄交界「西龜橋」

台南最南端關廟龜洞與高雄田寮以「西龜橋」為界，但連接路寬從高雄端15公尺到台南剩不到3公尺，議員指出，市府下令專案改善182線龍崎段後，「山道猴子集體消失」，現卻轉進龜洞往田寮月世界，道路忽寬忽窄本來事故就多，加上重機飆車，交通事故增加，因這條道路也通往未來的沙崙成大兒童醫院，車流會越來越多，要求未雨綢繆加快道路改善。

市長黃偉哲允諾先解決道路高低坡度如雲宵飛車，降低車禍意外發生；市府也規畫將台南端的產業道路拓寬為8公尺，其中「西龜橋」改建約要1.4億元，因未納入二仁溪主體整治計畫，必須請立委向中央爭取，否則道路拓寬後，橋梁寬度還是不到3公尺，又會被批評浪費公孥。

市議員陳皇宇表示，182線龍崎段，先前常有機車族聚集競速，連續2年釀5死悲劇，市府下令改善後，龍崎山道猴子消失了，近期在關廟區龜洞里南雄南路與台19線，常有機車族超速呼嘯而過，山道猴子轉移到「田寮月世界」，假日眾多車友聚集競速的去處，也造成車禍頻繁，但過「西龜橋」後就算高雄的，所以發生交通意外就不算台南。

陳皇宇說，關廟龜洞里「西龜橋」是台南最南端，與高雄往來不到10分鐘，沙崙成大醫院明年就要動工，將是南台灣最大的兒童醫院，車程也只要15分鐘，未來車流量會非常大，但道路狹窄會車困難，要求龜洞官崙街往「西龜橋」路段，必須盡早拓寬道路。

市府工務局表示，關廟區南159線(官崙街)銜接高138線道路拓寬(含西龜橋改建)進度。2021年完成規畫，西龜橋計畫拓寬改建12公尺，官崙街拓寬至8公尺，惟西龜橋要由南市與高雄市經費分攤，另官崙街部分住戶不同意用地徵收拓寬道路；向第六河川分署爭取補助，因西龜橋跨松子腳溪尚未有治理計畫，因此未符合補助條件。