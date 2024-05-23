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桃花心木果實卡車輪害摔車！騎士受傷乘客骨折 雲林議員籲盤點路樹

中央社／ 雲林縣23日電
張維崢表示，桃花心木的果實相當堅硬，砸到人也很痛，主管機關雖然有進行路樹修剪，但在各路樹樹種開花之際加強管理，例如最近是芒果結果期，接下來是荔枝和龍眼，果實經過車輪輾壓後，路面濕滑，可能發生事故，相關單位應該重視。情境示意圖。圖／ingimage
張維崢表示，桃花心木的果實相當堅硬，砸到人也很痛，主管機關雖然有進行路樹修剪，但在各路樹樹種開花之際加強管理，例如最近是芒果結果期，接下來是荔枝和龍眼，果實經過車輪輾壓後，路面濕滑，可能發生事故，相關單位應該重視。情境示意圖。圖／ingimage

民進黨議員張維崢今天指出，4月有騎士行經雲67線，機車後輪因卡桃花心木果實導致摔車，後座乘客腿部骨折，要求縣府盤點縣內路樹的樹種，別讓路樹無形成為馬路殺手。

張維崢今天早上在議會總質詢提到，雲67線兩旁種植桃花心木，開花時很漂亮，但也暗藏危險，今年4月中旬有名騎士騎車行經此路，機車後輪因卡桃花心木的果實，導致後座女學生腿部骨折、騎士受擦挫傷。

張維崢表示，桃花心木的果實相當堅硬，砸到人也很痛，主管機關雖然有進行路樹修剪，但在各路樹樹種開花之際加強管理，例如最近是芒果結果期，接下來是荔枝和龍眼，果實經過車輪輾壓後，路面濕滑，可能發生事故，相關單位應該重視。

他也分享自己開車行經縣內某段種植木棉花的道路，結果汽車進廠保養時，發現濾網卡了許多棉絮，要求縣府盤點縣內路樹的樹種。

雲林縣交通工務局長汪令堯答覆，落葉前、結果後皆會派員巡查，且每年補助公所聘請約用人員清理維護，列入重點工作，未來將叮囑加強清理，避免造成交通事故

針對桃花心木、木棉花和芒果等樹種，汪令堯說，在該路段樹立行車安全標誌，提醒用路人注意，或是提前摘除果實。

交通事故 路樹 骨折

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