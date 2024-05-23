性專區受限300公尺距離無法設置 嘉市女議員認為要從觀念改變

嘉義市議員顏翎熹今天於市議會質詢仁義國宅、校園霸凌、居家托育等議題，最後提及大家關切的性專區；她說市府回文表示，性專區要離學校、幼兒園等保持300公尺以上範圍，經套繪後嘉市並沒有合適地區可設性專區。對於設有距離規定，她認為嚴苛，以後推動觀看紀錄片或講座讓大家更了解這個行業，改變既有觀念。

議員顏翎熹（原名顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節，去年12月26日改回本名）表示，市府相關單位經過討論後，對於設立性專區回文表示，設立要依據社會秩維護法相關規定，一、縣市政府得以因地制宜，制定自治條例，規畫從事性交易的區域及管理。二、自治條例要包含限於都市計畫內商業區、非都市計畫土地以遊憩用地內，但不包括兒童或青少年遊憩場。三、與學校、幼兒園、寺廟、教會等建築物保持適當距離。

公文內對於第三項內容說明，依內政部相關法令規定，因嫌惡設施易對不動產交易價值造成負面觀感，影響消費者心理的價值判斷，所以採取300公尺為基準。

公文進一步表示，經查嘉義市各級學校47間、公私立幼兒園74間、教會（堂）60間、寺廟500間，經過套繪後與商業區距離未超過300公尺，目前暫無設置性專區合適區域，待以後都市計畫變更再行評估。

顏翎熹認為限制距離過於嚴苛，國外有性專區的國家像荷蘭、德國、瑞士都沒有規定要離敏感設施多遠，台灣法令也沒有直接定義何為鄰避設施，但有規定殯儀館要離學校、醫院300公尺、公墓離1千公尺、火化場不少於300公尺等。

她表示，依嘉義市視聽歌唱理髮三溫暖舞廳場酒家吧及特種咖啡茶室業管理條例，並沒有規定要離敏感設施多遠距離。這些與性專區性質相近的特種行業沒有距離限制，為何性專區要有300公尺限制？