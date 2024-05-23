褒忠花鼓節6月8日登場 增設接駁車暢遊台版迪士尼等景點
雲林縣褒忠花鼓文化節6月8日登場，鄉長陳建名說，今年增設雲林高鐵站及斗六火車站接駁車，遊客可免費搭遊覽車漫遊褒忠「鄧麗君出生地文化園區」及台版迪士尼的「馬鳴山鎮安宮公園」等景點。
褒忠鄉是國內花鼓原鄉，今年「藝想褒忠鼓舞之夜」花鼓文化節6月8日晚間在褒忠夜市登場，鄉長陳建名說，疫情後今年擴大舉行，有特色美食、文創與農特產市集、街頭藝人表演，花鼓展示區由大廍花鼓文化促進會導覽台灣花鼓沿革。
陳建名指出，搭配端午節，免費提供4800顆肉粽給民眾，今年摸彩超過10萬元獎品，最大獎是電動機車，同時推出「早鳥報名禮」限量戶外摺疊椅。
鄉公所說，6月8日下午1點至晚間9點半，下午推出「藝遊褒忠」，增設雲林高鐵站以及斗六火車站接駁車，民眾可搭乘遊覽車漫遊景點。今年花鼓節有花鼓隊演出、雲林鳳鳴齋藝文團隊、鄧麗君金曲演繹及藝人陳孟賢輪番上陣。
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