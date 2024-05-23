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褒忠花鼓節6月8日登場 增設接駁車暢遊台版迪士尼等景點

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
花鼓原鄉的褒忠花鼓節將於6月8日登場，可欣賞精彩的傳統花鼓演出。記者蔡維斌／攝影
花鼓原鄉的褒忠花鼓節將於6月8日登場，可欣賞精彩的傳統花鼓演出。記者蔡維斌／攝影

雲林縣褒忠花鼓文化節6月8日登場，鄉長陳建名說，今年增設雲林高鐵站及斗六火車站接駁車，遊客可免費搭遊覽車漫遊褒忠「鄧麗君出生地文化園區」及台版迪士尼的「馬鳴山鎮安宮公園」等景點

褒忠鄉是國內花鼓原鄉，今年「藝想褒忠鼓舞之夜」花鼓文化節6月8日晚間在褒忠夜市登場，鄉長陳建名說，疫情後今年擴大舉行，有特色美食、文創與農特產市集、街頭藝人表演，花鼓展示區由大廍花鼓文化促進會導覽台灣花鼓沿革。

陳建名指出，搭配端午節，免費提供4800顆肉粽給民眾，今年摸彩超過10萬元獎品，最大獎是電動機車，同時推出「早鳥報名禮」限量戶外摺疊椅。

鄉公所說，6月8日下午1點至晚間9點半，下午推出「藝遊褒忠」，增設雲林高鐵站以及斗六火車站接駁車，民眾可搭乘遊覽車漫遊景點。今年花鼓節有花鼓隊演出、雲林鳳鳴齋藝文團隊、鄧麗君金曲演繹及藝人陳孟賢輪番上陣。

花鼓原鄉的褒忠花鼓節將於6月8日登場，可欣賞精彩的傳統花鼓演出。記者蔡維斌／攝影
花鼓原鄉的褒忠花鼓節將於6月8日登場，可欣賞精彩的傳統花鼓演出。記者蔡維斌／攝影
花鼓原鄉的褒忠花鼓節將於6月8日登場，可欣賞精彩的傳統花鼓演出，並提供數千顆粽子供遊客呷免驚。記者蔡維斌／攝影
花鼓原鄉的褒忠花鼓節將於6月8日登場，可欣賞精彩的傳統花鼓演出，並提供數千顆粽子供遊客呷免驚。記者蔡維斌／攝影
花鼓原鄉的褒忠花鼓節將於6月8日登場，可欣賞精彩的傳統花鼓演出，增設接駁車讓民眾暢遊鄧麗君出生地等景點。記者蔡維斌／攝影
花鼓原鄉的褒忠花鼓節將於6月8日登場，可欣賞精彩的傳統花鼓演出，增設接駁車讓民眾暢遊鄧麗君出生地等景點。記者蔡維斌／攝影

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