褒忠花鼓節6月8日登場 增設接駁車暢遊台版迪士尼等景點

雲林縣褒忠花鼓文化節6月8日登場，鄉長陳建名說，今年增設雲林高鐵站及斗六火車站接駁車，遊客可免費搭遊覽車漫遊褒忠「鄧麗君出生地文化園區」及台版迪士尼的「馬鳴山鎮安宮公園」等景點。

褒忠鄉是國內花鼓原鄉，今年「藝想褒忠鼓舞之夜」花鼓文化節6月8日晚間在褒忠夜市登場，鄉長陳建名說，疫情後今年擴大舉行，有特色美食、文創與農特產市集、街頭藝人表演，花鼓展示區由大廍花鼓文化促進會導覽台灣花鼓沿革。

陳建名指出，搭配端午節，免費提供4800顆肉粽給民眾，今年摸彩超過10萬元獎品，最大獎是電動機車，同時推出「早鳥報名禮」限量戶外摺疊椅。