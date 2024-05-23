「台南䲜贔」饗宴去年百桌秒殺 今年預訂未開始電話不斷

台南䲜(ya)贔(bi)產業文化」活動去年席開100桌，5分鐘內秒殺，今年活動預定6月8日在區漁會前廣場登場，10道鱻味料理價值超過7000元，今天下午3點起，以每桌3999元超優惠價格開放民眾預訂。鑑於去年有人一訂就多桌，今年規定1人只能訂1桌，讓更多民眾吃到超值美味。

台南市區漁會 為行銷南市漁業特產，拓展南市優質水產品知名度，6月8日周六將在安平區大平路區漁會前廣場舉辦「台南䲜(ya)贔(bi)產業文化」活動，今天開箱菜色。南市區漁會表示，活動內容包括跟著蚵寶去旅行闖關活動、手作體驗、食在地品嘗小點、漁產品組合促銷以及漁產料理饗宴等多元的體驗活動，讓民眾對台南漁業文化有更深層的認識。

副市長趙卿惠表示，台南是南部重要的養殖漁業重鎮，養殖的魚種都是目前國內市場的主力魚種。市府積極與漁會共同攜手努力為漁業養殖及捕撈產業，打造在地漁產品牌，希望能為台南漁業產業打造溯源水產安心食、保障優良品質與強化台南漁業品牌的正向循環，穩定漁民收益，促進漁村再生與永續發展。

南市區漁會理事長林士傑說，漁民朋友一直是漁會的最佳夥伴，感謝他們致力於漁業生產並長年配合漁業政策的推廣，且在漁業領域裡勤奮不懈，才能讓在地漁業產業技術提升、漁業文化得以保存。

南市區漁會總幹事林鈺昕指出，今年的台南䲜(ya)贔(bi)產業文化活動，配合政府推動食魚教育文化，現場活動規劃繽紛多元，有結合牡蠣體驗跟著蚵寶去旅行的闖關活動、相關手作及有獎徵答，不但趣味十足還富教育性質。