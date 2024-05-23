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砂石車壓境輾壞八掌溪堤防便道路 南市北門居民怒吼
台南市北門區八掌溪堤防道路，數月來大批砂石車密集載運土方，輾壞北門錦湖里部分路面，居民認為生命安全受威脅揚言攔路抗爭，水利署第五河川分署今上午協調後，允諾月底後工程結束後損壞路面全面修復加封，風波暫解。
據指出，北門雙春海岸南側保安林去年7月遭杜蘇芮颱風暴潮侵蝕產生約12公尺寬破口，水利署第五河川分署、農業部林業及自然保育署嘉義分署及南市府共同投入應急搶險，目前委由第五河川分署自八掌溪載運土方運往雙春工地。
今年3月起大量砂石車密集往來雙春與八掌溪畔堤防道路及南1線道路，堤防旁錦湖里北馬部落居民首當其衝。居民發現除了部分路面輾壞破損，還有部分砂石車司機疑趕路，常高速呼嘯而過，不少老農婦嚇出一身冷汗，還有居民認為生命安全受嚴重威脅，揚言聚集圍堵砂石車，除向公所反應，錦湖里長陳國庸日來接到陳情電話接到手軟。
北門區長張政郎、錦湖里長陳國庸等人今早邀第五河川分署、砂石車業者現勘，不少居民再度抱怨「開太快」；陳國庸也說，工程造成不便難免，但至少應事前與地方強化溝通，他指出，甚至還有1戶人家緊鄰堤防便道，每天中午面對密集轟隆隆的砂石車噪音快受不了。
第五河川分署及砂石車業者除表達歉意，也允諾針對目前破損的八掌溪堤防便道、南1線共構路面，有破損部分會先緊急補平，也會在本月底載運作業告一段落，立即投入路面加封修復作業，陳國庸說，有感受到業者誠意，此外堤防便道部分寬度不足，大車會車險象環生，市府日前勘查表示會持續評估，會持續向市府爭取拓寬因應。
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