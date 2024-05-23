南市私幼爆集體不當體罰 教局：12名幼童被巴頭、搧打及強灌食

台南市議員陳秋萍本月初在議會質詢揭露，4月發生在永康區某私立幼兒園教保員疑似集體體罰班上幼兒事件，經南市教育局依程序啟動調查，昨天召開認定委員會作出決議，該2名教保員因屬情節重大的連續性體罰，經認定終身不得擔任教保服務人員，並將通報登錄於全國不適任教育人員系統，並加處兩人各60萬元罰鍰；至於幼兒園部分，因未善盡管理及輔導之責，將依法重罰負責人6萬元，教育局說處罰金額都是歷來最高罰鍰。

教育局長鄭新輝上午在議會受訪表示，會採取最重處罰，是這起案件的2名幼保員對班上16位小朋友中有12位受81次的不當管教及體罰行為，包括打頭、打臉、連續強迫餵食（拿湯匙強力硬塞食物往幼兒嘴巴灌食物，沒給幼兒吞嚥拒絕時間）等情節。

鄭新輝強調，虐童零容忍，只有查證屬實一定重罰，調查後有2名主要行為人身為合格的教保服務人員，12名幼兒有情節不一的連續體罰及不當管教行為，檢視對多位學童連續不當管教及體罰 ，經依教保相關人員違法事件調查處理辦法外聘學者專家組成調查小組的調查報告，考量情節、次數、頻率及對幼兒傷害之情事，認定為終身不得擔任教保服務人員。